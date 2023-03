Con il treno della neve, il Bad Moos Aqua Spa Resort non è mai stato così vicino

Roma e l'Alto Adige non sono mai stati così vicini. Fino all'8 aprile, infatti, è attivo il nuovo treno che collega la Capitale a San Candido, a pochi chilometri dal Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (Bz), in Val Fiscalina. L’Intercity di Trenitalia che collega la città eterna a San Candido prevede anche altre a Bolzano, Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco. Il venerdì e il sabato si parte dalla stazione Termini alle 22.05 e si arriva a San Candido alle 8.30 del mattino; il sabato e la domenica si viaggia in direzione opposta, con partenza alle 19.18 e arrivo a Roma alle 6.06 del mattino. Un collegamento notturno che permette di viaggiare in completa sicurezza e comodità, riposando fino a destinazione, per arrivare pronti e in forma per una giornata sulle piste. Ma soprattutto un modo ecologico e pulito per raggiungere la meta di vacanza senza inquinare, all’insegna della sostenibilità. Il rispetto per l’ambiente e la natura è sempre stata la priorità di queste località di montagna e dell’Alto Adige. Una volta lì, dalla stazione di San Candido si può prendere l’autobus che ferma proprio davanti al Bad Moos Aqua Spa Resort e in pochi minuti si dà inizio alla vacanza. Una volta lì non ci sarà bisogno dell’auto, dal momento che gli impianti di risalita sono a pochi passi dall’hotel.

Il Bad Moos Aqua Spa Resort sorge accanto agli impianti di risalita della Croda Rossa che in pochi minuti permettono di raggiungere le piste del comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti. 115 km preparati alla perfezione con il giusto mix di blu, rosse e nere, 5 montagne collegate tra loro e la possibilità di raggiungere in 30 minuti le piste di Plan De Corones, grazie al comodo Ski Pustertal Express. Un paradiso per gli sciatori che, dopo una giornata di divertimento, possono rientrare in hotel e godere di tutti i comfort a disposizione. La merenda altoatesina in primis, con una zuppa calda per riprendersi dalle temperature rigide, salumi e pane fresco, snack salati e dolci. E poi la Spa Soma & Anima, le saune e le sale relax, le piscine. Luoghi caldi e accoglienti, che permettono di rilassarsi completamente e dedicarsi al benessere del proprio corpo.

Se preferite un’intera giornata di benessere, il Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione i suoi pacchetti Day Spa. Dalle ore 10 sono a disposizione piscine, zone relax, percorso Kneipp, palestra e fonte d’acqua solfata. Dalle ore 14 in poi il maestro di sauna dà il benvenuto agli ospiti con le gettate di vapore. Una cena genuina e deliziosa conclude la giornata. Incluso nel prezzo anche: noleggio del set da sauna con accappatoio, ciabatte e asciugamani; tisane e succhi nella Spa e nel centro fitness; programma di attività “move & balance”. Il pacchetto costa 40 euro a persona; venerdì, sabato, domenica e festivi 45 euro a persona. Al pacchetto base si possono aggiungere alcuni plus per rendere ancora più speciale la propria giornata. È il caso del pacchetto “Wellness Day” che prevede anche l’ingresso giornaliero alle saune e la merenda pomeridiana (115 euro) e il “Luxury Day” che inizia addirittura con la ricca prima colazione a buffet (125 euro).

Piatti tradizionali e genuini, il modo di fare autentico e accogliente dei gestori, ma soprattutto la posizione che regala in ogni stagione panorami mozzafiato. Sono i rifugi, che sorgono numerosi nelle Dolomiti di Sesto, patrimonio dell’umanità Unesco. Luoghi apparentemente inaccessibili, facilmente raggiungibili, grazie agli impianti di risalita. Dal Bad Moos Aqua Spa Resort, appena sopra la cabinovia Croda Rossa, si trovano due locali ideali per una pausa sulla neve. Il Rifugio Rudi offre specialità tirolesi, selvaggina, funghi e dolci fatti in casa. Con ampia terrazza soleggiata e grande parco giochi per bambini, è il punto di partenza della pista di slittino. E poi il Rifugio Prati Croda Rossa, dall’ambiente familiare e con possibilità di pernottamento. Alla stazione a valle Signaue sorge il Rifugio Pollaio, un’autentica atmosfera alpina e una terrazza perfetta per prendere il sole. Vicino si trova il nuovo Zin Fux, mentre proseguendo oltre Orto del Toro si può fare una sosta golosa al Rifugio Pendio Monte Elmo e al Larice. Numerosi locali si trovano ancora più in là, verso la stazione a monte del Monte Elmo. Tra questi anche il Ristorante Monte Elmo che l’1 aprile 2023 ospita in terrazza la seconda edizione del Dolobeatzz Festival, musica, divertimento e vista spettacolare sulla Meridiana di Sesto.

