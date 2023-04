Qatar, un paese da scoprire in famiglia. Ecco cosa fare

Una cultura accogliente e intrigante, sole e caldo tutto l’anno e il primato di essere stato indicato come il paese più sicuro del mondo negli ultimi cinque anni. “Capitale del turismo arabo” per il 2023 secondo il Consiglio dei ministri arabo, il Qatar è una terra che offre vaste possibilità per chi sta cercando una vacanza rilassante o piena di avventure. Non a caso il paese è stato scelto per ospitare la Coppa del mondo di calcio nel 2022. Qatar Tourism, in collaborazione con Qatar Airways Holidays, propone una serie di offerte di cui approfittare subito. Ecco alcune delle attività proposte per chi vuole visitare questo affascinante paese nel cuore del Medio Oriente.

Il Qatar è una nazione da vivere con la propria famiglia

Le attrazioni a Doha, capitale del Qatar

Doha è una città in cui non mancano le possibilità di fare esperienze esclusive e memorabili. Al Museo nazionale del Qatar (NMoQ) la storia millenaria di questo paese è illustrata attraverso esperienze audiovisive interattive che ripercorrono le vicende di oltre 700 milioni di anni. Il 3-2-1 Qatar Olympic and Sport Museum presenta, nell’ultima galleria, una varietà di sfide e attività che rivela agli ospiti la loro “alfabetizzazione fisica”. La cultura di queste zone è protagonista del Museo di arte islamica (MIA) e del MIA Park. Da non perdere anche il Qatar al Souq Waqif, mercato in cui poter assaporare sapori locali e trovare souvenir originali da poter portare a casa.

Il Qatar al Souq Waqif è ricco di vicoli intricati in cui scoprire la cultura qatariota

Qatar: il paese dell'avventura

Il divertimento e l’avventura è soltanto a un’ora di auto da Doha. Antiche incisioni rupestri, spiagge dorate, fattorie ecologiche e floride foreste di mangrovie: è un luogo magico in cui avventurarsi con la propria famiglia.



Accessibile soltanto con una 4x4, la zona del mare Interno è il luogo in cui le dune di sabbia si fondono con le coste del mare. Grandi e piccoli possono divertirsi facendo dune bashing, fare un giro sui cammelli e soprattutto posando con i maestosi falchi, l’uccello nazionale del Qatar. Le calde acque del Golfo Arabico sono a disposizione per tranquille nuotate o adrenalinici sport acquatici. E infine il giro in kayak a Purple Island e tra le mangrovie di Al Thakhira.

In Qatar è possibile fare un viaggio in kayak tra le mangrovie

Poi c’è la North Sedra Farm, esperienza da non perdersi: è il primo agriturismo del Qatar, luogo perfetto per raccogliere frutta e verdura fresca ed entrare in totale sintonia con il patrimonio culturale di un paese affascinante. Animali esotici come l’orice arabo attendono di essere visitati nel mini-zoo e non mancano divertimenti come autoscontri e persino un trenino. I bambini si divertiranno ed entreranno in contatto con una cultura importante.

I parchi a tema da visitare in Qatar

Nella zona sud-occidentale del Qatar, l’Hilton Salwa Beach Resort & Villas ospita uno dei più grandi parchi a tema del Medio Oriente, il Desert Falls Water & Adventure Park. 18 attrazioni, 56 giostre e scivoli e grandi piscine si immergono nei lussureggianti giardini di questo esclusivo resort.

A Doha, nella capitale, Quest Doha è un parco da Guinness world record. Il primo è per le montagne russe al coperto più alte, il secondo per la torre a caduta libera al coperto più alta. Attraverso tre dimensioni temporali (Oryxville, dedicata al passato arabo, City of Imagination, riflesso del presente e Gravity, spazioporto all’avanguardia), il parco guida grandi e piccoli in avventure indimenticabili.

Doha Festival City è invece un centro commerciale che offre il primo Angry Birds World al mondo, Snow Dunes a tema invernale e Virtuocity, il primo centro e-gaming dedicato al Medio Oriente. Gondolania si trova nel centro commerciale Villaggio ed è possibile fare un giro in barca attraverso canali ispirati dalla città di Venezia.

Il Quest Doha, divertimento per grandi e piccoli. Il Desert Falls Adventure Park. Il Desert Falls Adventure Park, luogo ideale per tutta la famiglia. Doha ospita il primo Angry Birds World del mondo. Le Snow Dunes.

Qatar: relax, spiaggia e mare

Il mare è un elemento fondamentale del Qatar e le sue acque cristalline sono un vero e proprio gioiello in cui immergersi. Ecco alcune delle spiagge migliori in cui potersi tuffare.



Il B12 Beach Club, un nuovo beach club che offre attività di intrattenimento pensate per tutti e offre la possibilità di praticare sport acquatici o ballare al ritmo della musica del DJ locale. La ristorazione è aperto tutto il giorno. Il B12 Floating Water Park è il più grande parco giochi galleggiante di Doha.



Waldorf Astoria Lusail è un resort tentacolare che si trova nel cuore della città di Lusail su un’incontaminata spiaggia privata di sabbia. Ci sono attività e proposte pensate sia per gli adulti che per i più piccoli, scivoli d’acqua, il surf, un centro fitness. Il vanto, però, è l’unica SPA “ESPA Life” del Medio Oriente.

Le spiagge del Qatar, da godersi con la propria famiglia. Il Waldorf Astoria Lusail. L'interno del Waldorf Astoria Lusail.

È il primo resort di lusso sulle spiagge del Qatar. Rixos Gulf Hotel Doha è il pioniere del concetto di stile all-inclusive. Animazioni vivaci, cucine internazionali e attività lungo tutto la giornata sono solo alcuni dei servizi proposti.

Su Visit Qatar è possibile trovare altre informazioni sui migliori resort e beach club del Qatar.

Le offerte da non perdere se vuoi visitare il Qatar

Qatar Tourism mette a disposizione offerte importanti per chi vuole concedersi una vacanza in Qatar. 100 euro di sconto attendono chi si prenota entro il 30 aprile per viaggi entro il 31 dicembre 2023. È sufficiente inserire il proprio nome e l’indirizzo e-mail sul sito web di Visit Qatar per ottenere questa vantaggiosa offerta.

Le famiglie possono anche approfittare dei pacchetti di scalo più convenienti al mondo offerti da Qatar Airways: partono da 14€ a persona per hotel a quattro stelle e arrivano fino a 20€ per quelli a cinque stelle. È possibile prenotare attraverso il sito di Qatar Airways.

Qatar Tourism presenta anche le migliori offerte tramite il sito di Visit Qatar e sulle migliori avventure in famiglia.



