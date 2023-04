Brescia, gita fuori porta tra auto d'epoca e castelli

Già di per sé Brescia e il suo territorio sono dei gioielli ricchi di spunti e di luoghi da scoprire. La nomina a Capitale della Cultura, insieme alla vicina Bergamo, non ha fatto altro che aumentare la proposta culturale e le occasioni per fare visita alla Leonessa d'Italia e alla sua provincia. Ma cosa fare in un giorno nei dintorni di Brescia? Le opzioni sono infinite, noi vi consigliamo questo curioso giro tra auto d'epoca e castelli.

Gita a Brescia tra auto d'epoca e castelli

Auto d'epoca per scoprire Brescia

Andando per ordine, si può approfittare della gita nel bresciano per concedersi il lusso di una pausa non solo dalla quotidianità ma anche dalla propria epoca, noleggiando una delle sofisticate vetture vintage di Slow Drive: una fiammante spider vintage o un modello mitologico tra Porsche, Jaguar, Duetto spider o Triumph Spitfire da “possedere” per un giorno o per un weekend sono il mezzo perfetto per mordere la strada di Brescia Capitale della Cultura. Previa prenotazione sul sito, Slow Drive invia un cofanetto che contiene il voucher per l’auto desiderata, guantini in pelle, un cappellino slow Drive, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. Per avere lo sconto del 10% sull'intero listino dell'e-commerce, basta inserire il codice BRESCIACAPITALE. Il buono ha validità di 2 anni.

Auto d'epoca di Slow Drive

Gita al Castello di Padernello

Una volta saliti a bordo della propria auto d'epoca si può partire alla scoperta del territorio. Qual è la destinazione? Il Castello di Padernello, autentico maniero quattrocentesco, che per festeggiare l’elezione di Brescia a Capitale della Cultura ha programmato una serie di imperdibili iniziative per tutto l’anno. Partecipando a una visita guidata a un edificio che si rivela un viaggio tra diversi periodi e opere d’arte, con soffitti affrescati, mobili d’artigianato, stanze e biblioteche, si arriva nelle sale del Ciclo di Padernello, dove agli occhi si rivelano una serie di copie di lavori di Giacomo Ceruti, detto “Pitocchetto”, artista del tardo Barocco al quale è dedicata anche “Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento” al Museo di Santa Giulia di Brescia, in programma fino al 28 maggio 2023.

Il Castello di Padernello

Senza uscire dal castello, fino al 31 maggio 2023 si può ammirare invece la teatrale esposizione “Milizie territoriali, armaioli e bravi”, full immersion in un mondo antico, capace di destare stupore e meraviglia con preziose immagini stampate su metallo, armature e fotografie della collezione degli esemplari da parata dei Martinengo di Padernello o della Fabrica, oggi conservati all’Armeria Reale di Torino e considerate tra le più preziose al mondo. Alcune, relative alle “milizie territoriali”, che più tardi sarebbero stati chiamati “Bravi” dal celebre Alessandro Manzoni, sono state concesse dal Museo delle armi “Luigi Marzoli” di Brescia Musei per la prima volta, creando un ponte ideale tra il Castello di Pardernello e il museo della Capitale Italiana della Cultura. L’ingresso e la visita guidata sono con prenotazione obbligatoria sul sito www.castellodipadernello.it.

Castello di Padernello | Via Cavour 1 - 25022 Padernello BS | Tel 0309408766

Al Relais Mirabella per il meritato riposo

E dopo tanto girovagare, arriva il momento del relax e del riposo. Dove? Al Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, strategico per esplorare Brescia e Bergamo, ma anche per una vacanza fra gusto e sensi, alla scoperta del lago, dei vini della Franciacorta e del raffinato olio Dop Laghi Lombardi. Su una collina dove una serie di case coloniche e un antico fortilizio ricordano un passato fatto di operosità e creatività, la struttura è un gioiello d’armonia e relax, dove la vista spazia sulle due rive fino a Monte Isola, già scelta da Christo per la sua opera temporanea “The Floating Piers”. Dalla meravigliosa piscina o dalla terrazza, il paesaggio offre da diverse angolazioni panorami mozzafiato del lago e della Franciacorta, ad appena 20 km dalle due città regine che si dividono il trono della cultura.

Una delle stanze del Relais Mirabella 1/3 Relais Mirabella, hotel con vista 2/3 Relais Mirabella a Iseo 3/3 Previous Next

Relais Mirabella | Via Mirabella 34 - 25049 Iseo BS | Tel 0309898051