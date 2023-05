Si apre Palazzo Vilòn, residenza di lusso nell'arte e nella storia del centro di Roma

Aprono le porte di Palazzo Vilòn, nuova residenza di lusso all’interno del prestigioso Palazzo Borghese a Roma. È un vero e proprio gioiello del barocco romano, una location speciale dove si respira la secolare storia della capitale e ogni angolo nasconde arte elegante e raffinata. Soggiornare a Palazzo Vilòn significa stare al centro della storia tra affreschi, marmi e arredi originali.

L‘ingresso di Palazzo Vilòn a Roma (foto di Mattia Aquila)

Dopo una storia secolare, oggi Palazzo Vilòn godrà dei lussuosi servizi di Hotel Vilòn, acquisito a sua volta da Shedir Collection, società specializzata nell'hôtellerie di lusso. Hotel Vilòn è già tra le strutture più apprezzate e amate dai turisti che visitano la capitale italiana. Tra affreschi, grandi saloni per eventi, maestose suite e moderne SPA, è un'esperienza imperdibile per un soggiorno nella storia e nell'arte di Roma.

Palazzo Vilòn a Roma, una storia secolare

A pochi passi da Piazza di Spagna e dalle località più celebri di Roma, Palazzo Vilòn è situato nello storico rione Campo Marzio. È stato per lungo tempo dimora di una delle più potenti dinastie del Seicento, la famiglia Borghese. Fu infatti il principe Giovanni Battista a commissionare la realizzazione della residenza all’architetto Carlo Rainaldi, che collaborò con lo scenografo Giovanni Francesco Grimaldi. Due grandi personalità, che aveva già collaborato, e che hanno realizzato un palazzo mozzafiato. Ultimato nel maggio del 1678, è tra i più alti esempi del periodo barocco romano. Ora il palazzo è stato acquisito da Shedir Collection, società specializzata nell’hotellerie di lusso, che lo ha trasformato nella residenza più esclusiva e lussuosa di Roma.

Affreschi sui soffitti di Palazzo Vilòn a Roma

Shedir Collection: a Palazzo Vilòn si respira l’arte e la storia di Roma

Di arredare e gestire gli spazi si è occupato l’architetto Giampiero Panepinto, che ha dato nuova linfa al palazzo. I sontuosi saloni di rappresentanza si preparano ad ospitare memorabili eventi, cene e conferenze. Tra questi troviamo il salone delle Ringhiere (100 mq), ideato dallo scenografo Grimaldi, senza paragoni per ricchezza ed estro decorativo. Un continuo rimando tra panorama reale e paesaggi illusionisti che presenta anche due maestose scalinate conducono alla loggetta sul Tevere.

A Palazzo Vilòn per cene memorabili immersi nell‘arte barocca romana

Il secondo è la Sala degli specchi, 87 mq, che negli anni ha ospitato alcuni personaggi illustri come gli architetti Nicodemus Tessin e John Talman. Luce, stucchi dorati, specchi dipinti e una fantastica scenografia per cene, eventi e conferenze speciali.

Le suite e la spa di Palazzo Vilòn di Shedir Collection a Roma

Sono le camere da letto il vero fiore all’occhiello della residenza di Palazzo Vilòn. Tra queste troviamo la Suite Borghese (113 mq), maestosa camera da letto affrescata e in cui non manca qualsiasi tipo di confort di cui gli ospiti potrebbero avere bisogno. La Junior Suite del Cembalo è stanza al piano terra, rivestita con tappezzerie di seta e marmi blu. C’è poi la Chapel Room, decorata con ori, bassorilievi e stucchi, originariamente concepita per essere anche un luogo di preghiera. Le opere all’interno rievocano il processo di evangelizzazione avvenuto nei quattro continenti conosciuti all’epoca. Infine a Palazzo Vilòn di Roma c’è anche la Superior Room (30 mq).

Una camera da letto di Palazzo Vilòn (foto di Mattia Aquila)

Tutte le camere si affacciano su un angolo di Roma poco conosciuto: è il giardino privato di Palazzo Borghese, progettato dall’architetto Giovanni Paolo Schor. Un’oasi verde riccamente costellata di vasi, nicchia e giochi d’acqua, si trova anche una fontana centrale animata dalle figure scolpite da Leonardo Retti. Oltre alle camere, in questa inestimabile cornice storica troviamo anche moderni ed esclusivi comfort: tra queste una SPA di 120 mq con piscina, sauna e bagno turco, e una palestra con i migliori attrezzi per praticare fitness. Un’esperienza di benessere e sport da non perdere, immersi nell’arte e nella storia di Roma.

Le statue del giardino privato di Palazzo Borghese (foto di Mattia Aquila)
Il giardino privato di Palazzo Borghese (foto di Mattia Aquila)
La SPA di Palazzo Vilòn (foto di Mattia Aquila)

Per informazioni

Hotel Vilòn

Via dell'Arancio, 69, 00186 Roma RM

Telefono: 06 878187