Da Terme Merano si fa il bagno in un laghetto di acqua purissima

Un laghetto balneabile con acqua naturalmente pura, quasi seimila nuove piante e un impianto fotovoltaico. Le Terme di Merano si preparano all'estate dando un nuovo volto al loro Parco e investendo ancora una volta con l'obiettivo della sostenibilità. «Da anni ci sforziamo di utilizzare le risorse in modo parsimonioso - sottolinea la direttrice di Terme Merano Adelheid Stifter - Per questo nella costruzione del Bio Nature Pool ci siamo affidati con coerenza alle energie rinnovabili e alle tecnologie ecologiche».

Il Bio Nature Pool di Terme Merano

Il Bio Nature Pool di Terme Merano

La novità più importante per Terme Merano è, senza dubbio, il nuovo Bio Nature Pool, una piscina naturale che non necessita di alcun prodotto chimico. Con una superficie d'acqua di quasi 1.200 mq e una profondità compresa tra 1,40 e 2 metri, il Bio Nature Pool offre molto spazio per nuotare. Le piattaforme in legno a bordo vasca danno quasi la sensazione di essere seduti in riva al laghetto di ninfee con il quale confina. Il nuovo Bio Nature Pool non sostituisce infatti il laghetto delle ninfee, posto al centro del Parco termale e punto di attrazione per grandi e piccoli, che mantiene un sistema idrico separato e indipendente e rimane non balneabile.

Numerose altre piscine, di diverse tipologie e dimensioni, trovano posto nel grande prato curato, in una superficie di oltre 5 ettari. Un’oasi verde di alberi secolari e angoli fioriti proprio nel centro della cittadina meranese. Qui, a disposizione degli ospiti, anche 8 Relax Lounge, angoli di benessere con lettino relax di coppia dove trovare refrigerio dalla calura estiva. Il tutto contornato dalla splendida vista sulle cime del gruppo del Tessa.

Seimila nuove piante per "pulirlo"

Il Bio Nature Pool è stato realizzato insieme all'azienda di Appiano Platter Biopools. Un elaborato sistema di filtraggio garantisce un’acqua sempre cristallina e completamente naturale, a vantaggio dell’ambiente, ma anche della pelle dei bagnanti. L'acqua dolce e delicata è completamente inodore, senza disinfettanti e per questo adatta anche a chi soffre di allergie, mentre gli ampi gradini consentono a chiunque un facile accesso. Le due vasche di filtraggio biologico, nelle quali l’acqua scorre costantemente, sono riempite con speciali materiali filtranti, come la ghiaia calcarea. In questo modo vengono rimossi tutti i nutrienti dall'acqua, mantenendola biologicamente stabile e naturalmente pulita.

Per garantire l’ecosistema acquatico, inoltre, sono state posizionate ai margini del laghetto quasi 6.000 piante ripariali, tra cui iris delle paludi, salcerella e la cosiddetta erba della Pampas, che evitano che i nutrienti entrino nell'acqua. Per questo l'acqua del Bio Nature Pool non deve mai essere cambiata, ma eventualmente solo aggiunta per compensare la normale evaporazione, il che assicura il minimo spreco d’acqua.

Il sistema fotovoltaico di Terme Merano

Nell’ottica green e sostenibile che contraddistingue sempre di più la filosofia del centro termale, il Bio Nature Pool non è riscaldato artificialmente, bensì dal sole. Il sistema di filtraggio infatti, che funziona 24 ore al giorno, è alimentato dai pannelli solari che forniscono l'elettricità.

Il nuovo impianto fotovoltaico di Terme Merano

Un nuovo moderno impianto fotovoltaico di 90 moduli è stato installato sul tetto delle Terme Merano, utilizzando le superfici non vetrate disponibili e assicurando così un risparmio sull’energia elettrica e sul riscaldamento dei locali.

L'offerta speciale con City Hotel Merano

Per scoprire tutte le novità di Terme Merano è pronto un pacchetto speciale per un soggiorno primaverile. Tra le proposte delle strutture partner, il City Hotel Merano mette a disposizione il pacchetto “La forza della natura”, valido fino al 10 giugno 2023. L’offerta comprende: 3 notti con prima colazione, 1 bottiglia di prosecco di benvenuto, 1 pacchetto combinato Giardini e Terme con: 1 ingresso di 3 ore alle Terme Merano, 1 ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, 1 buono di 10 euro per il pranzo. Il tutto a partire da 389 euro a persona.

Terme Merano

Piazza Terme 9, 39012, Merano (Bz)

Tel. 0473252000