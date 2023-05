Il Titanic vive ancora... tra musei, parchi a tema e matrimoni di fronte al relitto

Era la notte del 15 aprile 1912 quando l'RMS Titanic, salpato dalla cittadina inglese di Southampton e diretto a New York, naufragò nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico dopo essere entrato in collisione con un iceberg. La tragedia porto via con sé circa 1,500 vite e la nave che inizialmente era vista come un traguardo raggiunto divenne simbolo di un dramma. Si tratta di una delle più grandi tragedie della storia umana.

Il Titanic in una foto del 1912

Dagli eventi che causarono il naufragio sono stati tratte una lunga serie di opere, tra musica, letteratura e soprattutto cinema. Il primo film che racconta la storia del naufragio è del 1943, ma è nel 1997 che Titanic di James Cameron raggiunge un successo internazionale e consacra la vicenda come una delle più rappresentative della storia dell'umanità. Oggi, infatti, il naufragio del transatlantico è ancora fonte di forte fascino, sia nei media che nel turismo. Esistono nel mondo diversi musei dedicati all'RMS Titanic, così come un parco giochi che è in fase di costruzione in Cina. Senza dimenticare la possibilità di proporsi in matrimonio proprio di fronte al relitto, che giace dal 1912 sul fondo dell'Oceano Atlantico.

I punti chiave:

Proposte di matrimonio davanti al relitto del Titanic

La storia d’amore di Jack e Rose, raccontata in “Titanic”, film vincitore di 11 premi Oscar è senza dubbio una delle più iconiche e appassionanti del mondo del cinema. Certo, l’epilogo dei due protagonisti del kolossal di James Cameron non è assolutamente uno dei migliori. Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio, rimane infatti vittima del terribile naufragio che colpì il Titanic la notte del 15 aprile 1912, lasciando invece la possibilità di vivere a Rose (Kate Winslet). Nonostante la fine tra le gelide acque dell’Oceano, la storia d’amore dei due protagonisti ispira ancora gli innamorati di tutto il mondo, complice l’enorme successo della pellicola che, dal 1997 al 2009, rimase al primo posto come film dai maggiori incassi nella storia del cinema.

Il relitto del Titanic giace a 3,810 metri sotto il livello del mare

C’è chi sarebbe disposto a tutto pur di rivivere le emozioni del film e del fascino che la nave RMS Titanic ancora suscita. Persino a spendere la cifra astronomica di un milione di euro per proporsi alla propria lei e o al proprio lui davanti al relitto della nave. Quello che resta della nave da crociera del 1912 si trova a 486 miglia nautiche dall’isola di Terranova, nel nord est del Canada, a 3,810 metri sotto il livello del mare. Il relitto, che fu avvistato per la prima volta nel 1985 dall’oceanografo Robert Ballard, si trova sul fondale fangoso, diviso in due parti. Le operazioni hanno permesso di recuperare fino ad oggi circa 5,000 manufatti dalla nave, ma i tentativi di sollevarne una sezione sono sempre falliti.

Il viaggio fino al relitto del Titanic

Per gli innamorati, quindi, non resta altra soluzione che inabissarsi fino a 3,810 metri sotto il livello del mare, una profondità alla quale l’acqua ha una temperatura di circa 4°C. A gestire il business delle proposte di matrimonio davanti al relitto del Titanic è l’agenzia canadese ApoteoSurprise, descritta come “specializzata nell’organizzazione di proposte di matrimonio strepitose”. L’esperienza ha inizio dalla località balneare di St. John’s, dove la coppia conosce l’equipaggio della spedizione e salpa verso il mare aperto. 400 miglia nautiche dopo (circa 780 chilometri), in un viaggio che dura due giorni, la nave arriva fino al punto di immersione, pronta a scendere fino a 3,810 metri sotto il livello del mare.

Sarà uno dei momenti più romantici per la coppia: a bordo di un sommergibile, durante un’immersione di circa due ore, potranno ammirare le bellezze e le creature che popolano l’Oceano Atlantico. Fino a scorgere i primi detriti e alcuni oggetti personali degli sfortunati viaggiatori dell’RMS Titanic, adagiati sul fondo del mare. Poi, finalmente, la suggestiva vista della nave che da più di un secolo giace sul fondo dell’oceano. Il sommergibile risale lungo la parete di acciaio, scivola lungo gli oblò e passa attraverso gli angoli più nascosti del transatlantico, come il ponte di passeggiata, le cabine degli ufficiali, la sala radio, la plancia del capitano e il grande scalone, immortalato più volte nel corso del film di James Cameron.

E poi il momento più suggestivo. La radio riproduce My heart will go on, la celebre canzone di Céline Dion colonna sonora del più iconico momento del kolossal del 1997, e giunge davanti alla prua del Titanic e alla sua balaustra. Tra gli applausi dell’equipaggio scatta la proposta di matrimonio, in cui non mancano champagne per il brindisi e il mazzo di rose. E poi si risale, fino alla superficie.

C’è persino chi, nel 2001, celebrò persino il proprio matrimonio davanti a ciò che resta del Titanic. Una coppia americana, David Leibowirtz e Kimberly Miller, replicò la scena più famosa di Jack e Rose sulla prua della nave. Si trattò in un’immersione gratuita, sponsorizzata dalla compagnia britannica SubSea Explorer, che la coppia aveva vinto. L’iniziativa non fu esente da critiche, come lo è tutt’ora. Accanto alla scelta di celebrare un momento così felice o di proporsi in un luogo in cui più di mille persone persero la vita in un tragico incidente, c’è infatti la questione ambientale. Greenpeace è stata tra le organizzazioni che si sono dette contrarie a questa iniziativa, perché implica uno sfruttamento dell’oceano con impatti sull’ambiente, sfruttandolo per guadagnare soldi.

Musei dedicati al Titanic, il più grande è a Belfast

Il grande fascino che l’RMS Titanic suscita ancora a più di cent’anni dal suo naufragio ha portato alla diffusione, in tutto il mondo, di musei dedicati al celebre transatlantico. Gran parte del merito è stato il ritrovamento di oltre 5,000 manufatti dal fondale marino dove si trova la nave, nell’Oceano Atlantico.

Titanic Belfast Experience, un museo dedicato alla tragedia

Il più importante sorge a Belfast, in Irlanda del Nord. Il Titanic Belfast Experience si trova proprio dove la grande nave della compagnia venne costruita, in un’area chiamata Titanic Quarter. È un museo interattivo che, chi vuole scoprire tutto sul transatlantico protagonista di una delle più grandi tragedie del ventesimo secolo, deve assolutamente visitare. Il museo racconta dell’entusiasmo con cui la popolazione di Belfast si approcciò al Titanic, di un’avventura che doveva segnare uno storico traguardo e invece finì in tragedia. Nel Titanic Belfast Experience si trovano installazioni interattive, ricostruzioni, testimonianze di chi partecipò alla costruzione e di chi sopravvisse all’incidente. Di particolare impatto il video che mostra il relitto sul fondo dell’Oceano Atlantico. Le misure stesse dell’edificio riprendono quelle del Titanic e dell’iceberg. Basti pensare che la capacità della struttura è di 3,547 visitatori, proprio come la nave che affondò nel 1912.

Gli altri musei nel mondo dedicati al Titanic: Stati Uniti e Inghilterra

A Pigeon Forge, nello stato del Tennessee (Stati Uniti d’America) si trova il Titanic Museum Attraction. È una mostra permanente dedicata alla memoria del naufragio e alle sue vittime. Ospita circa 400 reperti provenienti dal fondo dell’Oceano Atlantico, una replica in scala media dell’esterno della nave e un iceberg artificiale, simile a quello che causò il terribile incidente. È il posto giusto per vivere un’esperienza immersiva e conoscere la storia del Titanic e delle persone che persero la vita la notte del 15 aprile 1912.

Il Titanic Museum Attraction in Tennessee

Il secondo Titanic Museum Attraction si trova sempre negli Stati Uniti. Siamo a Branson, nel Missouri, e come il museo di Pigeon Forge offre un’esperienza immersiva alla scoperta del Translantico. Oltre a oggetti originali e repliche, ai visitatori viene consegnato un biglietto con il nome di un vero passeggero della nave.

C’è poi il Titanic: The Exhibiton, una mostra immersiva inaugurata nel 2022 a Londra. È un percorso toccante alla scoperta del volto umano della tragedia, con circa 200 oggetti personali appartenuti ai passeggeri. I visitatori entreranno in contatto con indumenti, lettere e valigie di un viaggio finito in dramma. Oltre alle teche, ci sono anche ambienti della neve ricostruiti fedelmente. Non può mancare la scalinata che il film di James Cameron ha reso celebre. Le audioguide sono curate da Claes-Göran Wetterholm: uno dei più grandi esperti al mondo della storia del Titanic.

La ricostruzione del Titanic da parte del museo in Missouri

In Cina una replica del Titanic sarà un museo-parco giochi

Sarà lunga 270 metri e larga poco più di 28, proprio come l’originale. La costruzione è iniziata nel 2016 e la conclusione era inizialmente prevista nel 2022. In Cina nascerà la replica fedele dell’RMS Titanic, in scala 1:1, e sarà una struttura a metà tra parco divertimenti, museo e hotel. Sarà permanentemente ancorato in un canale artificiale all’interno di un parco tema, a più di mille chilometri dal mare.

Gli interni ricostruiti della nave del Titanic

Sarà un’imponente attrazione visitabile e imperdibile per chi vuole vivere un’esperienza di inizio Novecento su un’imbarcazione simbolo di una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità. Tutto, infatti, riprenderà lo stile dell’originale, dal ristorante alle cabine in cui si potrà persino pernottare pagando fino a 130 euro per un servizio crociera a 5 stelle. Non mancherà un motore a vapore funzionante, per creare nei turisti l’effetto del mare e delle onde. L’uomo dietro al progetto è Su Shaojun, che si dichiara entusiasta del progetto e stima 5 milioni di visitatori all’anno. Chissà se Leonardo DiCaprio e Kate Winslet faranno mai capolino sulla prua del Titanic.

Manfredonia: la ricostruzione del Titanic è una luminaria in città

Anche l’Italia non poteva che subire il fascino del Titanic. Nell’autunno 2022, infatti, in piazza Maestri d’Ascia a Manfredonia (Fg) si trovava una ricostruzione più piccola della celebre imbarcazione. Sicuramente di impatto e curiosa, la ricostruzione del comune pugliese era una grande luminaria appoggiata sull’asfalto. Non sono mancate le critiche, tra accuse di occupazioni abusiva di suolo pubblico, e la critica generale per un’iniziativa giudicata troppo kitsch. Ben presto la struttura è stata smontata e le luminarie rimosse. Certo, l'iniziativa non è andata bene, ma è sintomo di quanto il naufragio del Titanic susciti ancora fascino anche dopo più di cento anni.