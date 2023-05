La ciclabile della Valmarecchia, dal mare di Rimini fino agli appennini

La Ciclabile della Valmarecchia parte da Rimini sul mare per raggiungere la località di Novafeltria sugli Appenini. È il percorso più amato dai biker della Riviera Romagnola e si sviluppa dal litorale verso l’entroterra lungo le sponde del fiume Marecchia.

Lunga poco meno di 40 chilometri, presenta un dislivello lieve, di soli 490 metri, sebbene il fondo non asfaltato faccia salire comunque il tasso di difficoltà del percorso.

Il ponte di Tiberio a Rimini è la partenza della ciclabile della Valmarecchia

Il punto di partenza della ciclabile è alquanto suggestivo, dato che si tratta del Ponte di Tiberio, opera realizzata dai romani, voluta dall'imperatore Augusto e terminata dal suo successore, collega la città dal quartiere di Borgo San Giuliano.

Dopodiché si segue la pista bianca sul fianco del fiume. Non ci sono cartelli di segnalazione, ma basta seguire il tracciato che costeggia il corso d’acqua per non perdersi.

Pedalando alla scoperta dei borghi storici della Romagna

Pedalando, lungo il percorso, ci saranno diverse possibilità per raggiungere paesi e tipici borghi storici della Valmarecchia. Ma per farlo bisognerà lasciare l’agevole tracciato e inerpicarsi il più delle volte lungo impegnative salite. Fra le tappe intermedie facoltative vale la pena segnalare il paese-fortezza di Verrucchio e la sua Rocca Malatestiana, che si trovano quasi a metà del tracciato.

In bici alla scoperta della Romagna lungo la ciclabile della Valmarecchia

Da segnalare, anche la suggestiva località di Mutonia, che si trova poco prima di Santarcangelo di Romagna, dove dagli anni Novanta vive una comunità di artisti anglosassoni giunti a Santarcangelo per un festival teatrale e mai più ripartiti. La località è suggestiva, perché gli artisti hanno dato vita a una serie di opere d’arte con I rottami di di ferro e rifiuti urgani. Fantastici robot, alcuni di essi semoventi e in grado di sputare fuoco.

Tra i comuni in cui fa tappa la ciclabile della Valmarecchia c'è anche Sant'Arcangelo di Romagna

Si torna in sella dall’altra parte del Marecchia, sulla sponda giusta per salire al Santuario (eremo) della Madonna di Saiano, visibile anche in lontananza per via della sua imponente torre. Restando sul percorso ciclabile, invece, poco prima dell’abitato di Pietracuta, si scavalca un’altra volta il fiume per affrontare l’ultimo tratto del percorso, che finora, escludendo le deviazioni per raggiungere, i borghi storici, è sempre rimasto pianeggiante. Mentre nell’ultimo tratto, da Villa Verrucchio a Novafeltria, si troveranno alcune salite leggermente impegnative.

Novafeltria è il punto d'arrivo della ciclabile della Valmarecchia

Infine, una volta giunti a Ponte Santa Maria Maddalena si attraversa per l’ultima volta il Marecchia e si punta dritto verso Novafeltria, capolinea del percorso e sede di uno dei più importanti musei storici minerari d’Europa.

Pranzo luculliano al Ristorante Dallo Zio a Rimini

Ristorante Dallo Zio a Rimini è uno dei locali storici della città e si trova a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto. In cucina è gestito dallo Giuliano Canzian. Propone una cucina basata sulle sole materie prime del territorio riminese, di terra e di mare, per riscoprire e valorizzare le risorse della ricca e produttiva Romagna.

Specialità di pesce al ristorante Dallo zio a Rimini

Ristorante Dallo Zio | via Santa Chiara 16 - 47921 Rimini | Tel. 0541786747

Grand Hotel Rimini e ristorante la Dolce Vita

Per chi vuole soggiornare nella storia e vivere un'esperienza indimenticabile, sognando i film di Federico Fellini deve assolutamente provare il Grand Hotel Rimini. Al suo interno c'è il ristorante La Dolce Vita, guidato da Claudio Di Bernardo, membro di EuroToques, ristorante che propone una cucina internazionale, mittleuropea, mediterranea e regionale.

A Rimini, punto di partenza della ciclabile della Valmarecchia, si trova il Grand Hotel Rimini

Grand Hotel Rimini | Parco Federico Fellini, 1, 47921 Rimini RN | Tel. 0541 56000

Da Marchesi a Novafeltria il trionfo della tradizione

Sull'impervia strada che porta al confine tra la Romagna e l'Appennino si trova Da Marchesi. La locanda è un trionfo dei piatti locali, dalla pasta fatta in casa, dai secondi con le carni a km 0, ai formaggi. Chi si ferma non sbaglia mai la sosta e riparte felice.

Passatelli al pesto di pomodorini confit e pesto di rucola con mandarle tostate, al ristorante Da Marchesi a Novafeltria

Da Marchesi | Località Ca' Gianessi 7, Novafeltria, 47863 Tel. 0541 920148

Desinare al ristorante Villa Delle Rose di Santarcangelo di Romagna

Per chi decide di sobbarcarsi la salita alternativa per raggiungere il Comune di Santarcangelo di Romagna, oltre a visitare l’incantevole borgo, potrà decidere di fermarsi a mangiare al ristorante Villa Delle Rose.

Villa Delle Rose a Santarcangelo di Romagna, lungo la ciclabile della Valmarecchia

Il locale è immerso in un parco ampio e curato che comprende anche un’area giochi per i piccoli ospiti. Nella sua cucina si respira la tradizione di Romagna, grazie all’utilizzo esclusivo di materie prime a chilometro che parlano del territorio da cui provengono.

Villa delle Rose | Via Canonica, 971 - Santarcangelo di Romagna RN | Tel 0541 686606