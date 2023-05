Sulle orme di Marco Polo: dai canali di Venezia e i bazar di Istanbul fino alla Cina

Se sei alla ricerca di una vacanza avventurosa e culturale, seguire le orme di Marco Polo potrebbe essere la scelta perfetta per te. Il leggendario mercante veneziano ha viaggiato per anni attraverso l'Asia, scoprendo culture, popoli e paesaggi mozzafiato. Nel 1271 Marco Polo partì da Venezia, dove aveva vissuto gli anni della sua infanzia, e insieme ai fratelli percorse la via della Seta. Passò così per Costantinopoli, in Turchia, poi in Uzbekistan a Samarcanda e terminò il suo viaggio in Cina, dove visitò l’antica e fastosa città di Xanadu. Tornò a Venezia soltanto ventiquattro anni dopo, nel 1295. Le sue gesta e quelle dei fratelli sono raccontate nella sua opera più famosa, Il Milione. Ecco una lista di posti da visitare se vuoi ripercorrere le sue gesta, oltre a suggerimenti su esclusivi ristoranti e hotel in cui riposare dopo aver scoperto i luoghi visitati da Marco Polo.

A Venezia Marco Polo visse la sua infanzia e da qui partì il suo viaggio verso la Cina

Venezia, Italia: dove iniziò il viaggio di Marco Polo

Il viaggio di Marco Polo iniziò nel nord Italia, nella città lagunare di Venezia. È qui, infatti, che il viaggiatore visse i primi anni della sua vita, fino alla partenza per la Via della seta nel 1271. Vi fece ritorno 24 anni dopo, dopo alcune disavventure, ci visse fino alla sua morte, avvenuta nel 1323. Il museo di Palazzo Mocenigo ospita una mostra permanente sulla vita e le imprese di Marco Polo, dove puoi vedere oggetti rari e strumenti che il mercante veneziano usava durante i suoi viaggi.

La città è una meraviglia architettonica unica nel suo genere, con canali che attraversano la città e palazzi antichi che si ergono sulle rive. Venezia è riconosciuta come una città più affascinanti del mondo, seconda in Italia per turisti solo dietro a Roma, e insieme alla lunga ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell’umanità UNESCO. Imperdibili le visite ai luoghi più iconici della città, da Piazza San Marco, con l’imponente Basilica e il Campanile che svetta sui tetti circostanti, Palazzo Ducale fino al teatro della Fenice. I 121 isolotti di Venezia sono collegati fra loro da 436 ponti, tra i più iconici si possono citare il Ponte di Rialto e quello dei Pugni. Infine, esperienza da vivere quando ci si trova nel capoluogo veneto, è la visita alle vicine isole del vetro soffiato, Murano e Burano, dove si può osservare di persona un’arte antichissima e tradizionale.

Dove dormire a Venezia: tuffo nella storia all’Hotel Londra Palace

Il Londra Palace di Venezia è situato sulla Riva degli Schiavoni, a breve distanza da Piazza San Marco, dal Ponte dei Sospiri e da tutti gli altri luoghi simbolo di Venezia, ma anche da alcune delle sue aree meno conosciute. L'hotel offre ai suoi ospiti 52 camere, ognuna unica per arredamento, tessuti e tessuti pregiati, bagni in marmo e dettagli personalizzati. La vista dalla struttura è incantevole, con cento finestre che si affacciano sul bacino di San Marco e sulla laguna di Venezia da un lato, e sui tetti, i campanili e i caratteristici comignoli veneziani dall'altro. Junior suite del Londra Palace in Riva degli Schiavoni a Venezia L’hotel è da sempre ritrovo d’elezione di artisti, uomini di cultura, viaggiatori e turisti che amano i luoghi autentici. Il legame profondo con la storia della citta` e l’accoglienza impeccabile della struttura hanno determinato l'ingresso dal 2013 nel circuito Relais & Châteaux, l’associazione di oltre 580 hotel e ristoranti in tutto il mondo uniti da una passione genuina per l’ospitalità. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’Unesco un manifesto che sancisce l’impegno a tutelare le diversità culturali e gastronomiche.

Hotel Londra Palace | Riva degli Schiavoni, Castello 4171 Venezia | Tel. 041 5200533





Aromi: a Venezia un ristorante che mette al centro la laguna e la cucina italiana

Il ristorante Aromi si trova sulla Giudecca, l’isola che si trova a sud del centro storico della città, comodamente raggiungibile grazie ai servizi di traghetto della città. In quest’angolo poco conosciuto e visitato della città si trovano però alcuni magnifici luoghi d’interesse da non perdere, come la Basilica del Redentore, Villa Hériot e tanto altro ancora. È in quest’isolotto che Luca Nania guida Aromi Restaurant, all’interno dell’Hilton Molino Stucky Venice. Al centro della cucina di chef Nania c’è la passione per il cibo italiano ed è soprattutto la laguna veneta la principale fonte di ispirazione per i piatti. Fra le proposte da non perdere ci sono sicuramente i tortelli di baccalà mantecato, il rombo chiodato cotto nel burro di nocciola e la vicciola con midollo e senape.

L'interno di Aromi, a Venezia

Aromi Restaurant | Sestiere Giudecca, 810, 30133 Venezia VE | tel 041 272 3316

Istanbul / Costantinopoli, Turchia: una città legata a Marco Polo

La moderna Istanbul, un tempo nota come Costantinopoli, era un importante centro commerciale durante il periodo in cui Marco Polo viaggiava. I fratelli dello scrittore e viaggiatore, Niccolò e Matteo, passarono diverso tempo nella città turca per i loro affari. Costantinopoli fu anche meta del loro viaggio lungo la Via della Seta, verso la Cina. Oggi, sulle rive del Bosforo, sorge la città di Istanbul, città più popolosa (oltre 15 milioni di abitanti) e famosa della Turchia di cui è anche il principale centro finanziario e culturale.

La Basilica di Santa Sofia a Istanbul

Alcune aree di Istanbul sono state dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Sono infatti tanti i monumenti e luoghi d’interesse da scoprire visitando la città: prima fra tutti la Basilica di Santa Sofia, costruita nel VI secolo, prima cattedrale cristiana poi convertita in moschea, nel 1931 fu sconsacrata e divenne un museo. Nel 2020, infine, fu riaperta nuovamente al culto islamico. La moschea Blu è un altro esempio di architettura moresca che si può ammirare in città. Nella metropoli è possibile anche ritrovare strutture genovesi e romane, risalenti al periodo ottomano. Da non perdere la visita ad alcuni palazzi, come quello di Topkapi e il palazzo di Çiragan. La metropoli è piena di mercati e bazar, dove puoi trovare tessuti, spezie, oggetti d'arte e originali souvenir.

Dove dormire a Istanbul: Cronton Design Hotel

Il Cronton Design Hotel è una struttura storica di Istanbul, con più di 100 anni di attività. Si trova in uno dei quartieri più affascinanti della città, Eminönü, una zona vivace e giovane, punto di partenza per la visita ai luoghi più iconici e famosi della vecchia Costantinopoli, da raggiungere comodamente a piedi. I servizi dell’hotel lo rendono una delle strutture più ricercate dai turisti internazionali e far colpo è soprattutto la magnifica terrazza sul tetto del palazzo, dove si trova un bar per ricchi e gustosi aperitivi. Completa l’offerta gastronomica l’Historical Sirkeci Restaurant 1912, dove assaporare il meglio della cucina turca e internazionale. Per chi vuole concedersi momenti di riposo dopo la visita ai magnifici luoghi di Instabul a disposizione c’è una lussuosa spa.

L'interno del Cronton Design Hotel di Istanbul

Cronton Design Hotel | Hobyar Mah. Rahvanci Sok., No:5 34112 Sirkeci, Istanbul | Tel. 0212 556 47 20

Dove mangiare a Istanbul: Lokanta 1741

Si trova all’interno dell’hammam più antico di Istanbul: la Lokanta 1741 è il luogo ideale per un pasto di qualità nella città turca. Specialità della cucina turca e ottomana si affiancano a ottimi vini, anche al calice. Da provare i ravioli d’anatra con salsa di patate.

Lokanta 1741, specialità della cucina turca a Istanbul

Lokanta 1741 | Alemdar, Prof. Kazim Ismail Gürkan Cd. No:34, 34110 Fatih/Istanbul, Turchia | Tel. +90 533 145 17 41

Samarcanda, Uzbekistan, tappa del viaggio di Marco Polo lungo la Via della Seta

Samarcanda è una città che evoca immagini di antiche vie della seta e dei carovanieri che viaggiano attraverso il deserto. Qui Marco Polo e i fratelli fecero tappa, nel loro viaggio verso la Cina lungo la Via della Seta, e raccontò la loro avventura ne Il Milione. Descrisse Samarcanda come “una nobile cittade”. La città dell’Uzbekistan ha una ricca storia di circa 2.700 anni ed è la seconda più popolosa della nazione, dopo la capitale Tashkent.

Il Registan di Samarcanda, patrimonio dell'umanità

È un luogo unico e affascinante per i turisti che la visitano, dal 2001 patrimonio dell’umanità UNESCO, con molti monumenti e luoghi da non perdersi. Una delle attrazioni più importanti e famose della città è il Registan, una piazza pubblica in cui sono presenti tre madrase (scuole islamiche), strutture affascinanti e imponenti. Il Registan era anche luogo di esecuzione pubbliche. Il mausoleo di Amir Timur è un esempio di architettura islamica, con mosaici e piastrelle finemente decorate. La moschea Bibi Khanum è un'altra attrazione imperdibile. Il bazar Siyob è il più grande di Samarcanda, visitato dalla popolazione locale per le necessità quotidiane ma anche dai turisti che vogliono scoprire la cultura Uzbeka.

Dove dormire a Samarcanda: Shohjahon Palace Hotel

Si trova nel cuore della città di Samarcanda ed è una delle strutture più apprezzate dai turisti che vogliono visitare questa affascinante città dell’Uzbekistan, sia a piedi che con i mezzi pubblici. Shohjahon Palace è un hotel a 4 stelle, fornito di lussuosi bar e ristoranti per gustosi pasti e aperitivi tipici dopo le escursioni in città.

L'entrata dello Shohjahon Palace Hotel

Questo esclusivo albergo è anche fornito di una serie di servizi importanti, come sale meeting per chi sta viaggiando per lavoro o e di spa e aree relax per chi preferisce una vacanza all’insegna del relax. Per coloro che non vogliono rinunciare allo sport, nell’albergo è anche presente una piscina. Infine, il servizio taxi è disponibile per accompagnare i turisti da una parte all’altra alla città alla scoperta di una cultura millenaria e unica.

Shohjahon Palace Hotel | Samarkand, Uzbekistan | Tel. +998 33 834 44 00

Dove mangiare a Samarcanda: Ristorante Zargaron Hotel

Un pasto unico con vista sui più bei monumenti di Samarcanda. Al Ristorante Zargaron si può pranzare o cenare immersi nel cuore della città uzbeka, scoprendo la tradizione culinaria di un paese unico. Per chi non vuole rinunciare alla propria cucina anche in viaggio, il ristorante offre la possibilità di fare un pasto a base di cucina mediterranea e internazionale. Colazioni, brunch e cocktail fino a dopo mezzanotte completano l’offerta di una location unica e esclusiva con una vista incredibile su Samarcanda.

Il ristorante Zargaron offre una vista unica sui monumenti di Samarcanda

Xanadu, Cina, l’ultima tappa del viaggio di Marco Polo lungo la via della Seta

Xanadu era la capitale del grande impero mongolo, e Marco Polo viaggiò a lungo per le pianure cinesi prima di arrivarci. Ne Il Milione la descrive come una grande città, con sale e camere dorate. Oggi, Xanadu è un sito archeologico, ma ci sono ancora tracce del grande passato di questa città. Il palazzo di Kublai Khan, il sovrano mongolo, è stato ricostruito e può essere visitato, insieme a molti altri monumenti storici. Xanadu dista qualche ora di distanza dalla capitale cinese, Pechino.

La statua di Gengis Khan a Xanadu

Dove dormire a Pechino: l’hotel Shangri-La Beijing

Per chi vuole visitare Xanadu e Pechino senza perdersi la comodità di un hotel di lusso, Shangri-La-Bejing è il luogo ideale. Oltre 670 tra stanze e suites confortevoli, 7 bar e ristoranti tra cui uno cinese, uno giapponese e uno francese, e un giardino per feste di oltre 3.000 metri quadri sono solo alcuni degli esclusivi servizi di una struttura senza paragoni. Da non perdere anche la spa e l’area relax, per un riposo d’eccellenza dopo aver scoperto Xanadu e la capitale della Cina sulle orme di Marco Polo.

Il giardino dell'hotel Shangri-La Beijing, a Pechino

Shangri-La Beijing | 29 Zizhuyuan Road, Beijing 100089 Pechino | Tel. 86 10 6841 2211

Mangiare italiano a Pechino: il ristorante Niko Romito

È uno dei ristoranti italiani più amati all’estero. Si trova a Pechino il ristorante Niko Romito, all’interno del Bulgari Hotel, tre stelle Michelin. A guidarlo è proprio Niko Romito, socio di Euro Toques: la sua cucina è fondata sulla filosofia della semplicità, della ricerca del gusto più autentico. Romito lavora a stretto contatto con l’Executive e resident chef dell’hotel Stefano Nicodemo e con lo chef de cuisine Daniele Ferrari. Il made in Italy è al centro di una proposta gastronomica di qualità.

L'interno del ristorante Niko Romito, cucina italiana a Pechino

Ristorante Niko Romito – Bulgari Hotel | 1F, Bvlgari Hotel, Building 2, Courtyard 8, Xinyuan South Road, Pechino | +86 10 8555 8555