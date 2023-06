L'estate di Madonna di Campiglio è a ritmo della natura e della musica

Madonna di Campiglio (Tn) inaugura l’estate alla scoperta e al ritmo della montagna. La stagione inizia con l’apertura della telecabina 5 laghi e proseguirà per tutti i mesi successivi. L’impianto resterà aperto sabato 3 e domenica 4 giugno, con una speciale colazione in alta quota nella giornata di sabato tra le 9.30 e l 11.30. Poi qualche giorno di pausa e di nuovo apertura, tra il 10 e il 17 giugno, quando gireranno anche gli altri impianti verso le terrazze naturali delle Dolomiti. Uno dei primi appuntamenti speciali sarà domenica 11 giugno, al lago di Ritorto, con lo spettacolo dal titolo “(s)vagar per monti” che riflette sui temi della montagna come silenzio, cammino, avventura e passione. Sarà un'estate ricca di eventi da non perdere.

Madonna di Campiglio, esperienze ad alta e bassa frequenza

Mountain Beat Festival, esperienze ad alta e bassa frequenza a Madonna di Campiglio

Dal 15 al 18 giugno, invece, il parco pineta di Pinzolo accoglierà il Mountain Beat Festival, nato grazie alla collaborazione con Radio Deejay. Sarà una rassegna a doppia velocità, tra proposte ad alta frequenza (come concerti e dj set) e esperienze lente e immersive dedicata alla natura, alla gastronomia e alla cura di sé. Sarà un’edizione zero da non perdere per lasciarsi trasportare dalle migliori esperienze che l’estate offre in questo magnifico territorio.

La pineta di Pinzolo, dove si svolgerà il Mountain Beat Festival

Epicentro di Mountain Beat Festival è la Pineta e il suo fiume, il Sarca. Qui si troverà il campo base, cuore pulsante della manifestazione, con intrattenimento, gastronomia, food truck e una zona relax. Sarà anche il punto di partenza di tutte le iniziative che detteranno il ritmo del festival. Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19, al campo base aperitivo e intrattenimento musicale.

Mountain Beat Festival a Madonna di Campiglio: il programma di giovedì 15 giugno

Si parte giovedì 15 giugno con l’inaugurazione ufficiale del campo base della Pineta di Pinzolo. Alle 16 si terrà l’apertura del villaggio, fino alle 20, con aperitivo e intrattenimento musicale. Alle 11 del mattino al Maso Curio di Caderzone Terme gli Alpini porteranno in scena Polenterchef, rassegna itinerante dedicata al piatto di montagna per eccellenza. Di sera, invece, un’esperienza “a bassa frequenza” con la Cena in fienile, occasione per gustare le ricette locali e i prodotti del territorio presso l’azienda agricola “Il Petar” a Spiazzo.

Mountain Beat Festival a Madonna di Campiglio: il programma di venerdì 16 giugno

Il secondo giorno di Mountain Beat Festival parte alle 10.30, con uno showcooking en plein air all’Antica Vetreria di Carisolo. È un’esperienza unica per imparare a cucinare un piatto simbolo del territorio: i canederli, in abbinamento con burro fuso o in brodo. Dalle 16 fino a mezzanotte ci sarà l’apertura campo base e food truck a Pinzolo nella Pineta. Alle 21.30 saliranno sul palco di Mountain Beat Festival i Tiromancino, band capitanata da Federico Zampaglione, con il primo concerto del summer tour 2023.

Mountain Beat Festival a Madonna di Campiglio: il programma di sabato 17 giugno

La terza giornata inizia all’alba con Il risveglio del respiro, esperienza da vivere quando i primi raggi del sole colorano le cime. Appuntamento alle 5.30 alla malga Brenta Bassa, dove si ascoltano i suoni del bosco, si sintonizza il proprio respiro con il ritmo della natura e ci si carica di energia creativa. Dalle ore 16, poi, il campo base si attiva con i food truck. Alle 21.30 sul palco salirà Francesco Sarcina, il front man de Le Vibrazioni, in uno speciale concerto acustico con tutti i maggiori successi della band.

Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, si esibirà sabato 17 giugno

Mountain Beat Festival a Madonna di Campiglio: il programma di domenica 18 giugno

L’ultimo appuntamento di Mountain Beat Festival inizia con un’originale esperienza di benessere naturale. "Il potere del freddo" è un’occasione per immergersi, con l’aiuto di un trainer specializzato, nelle acque del fiume Sarca al Laghetto azzurro di Carisolo. Il food truck sarà aperto dalle ore 10 alle ore 14.

Il potere del freddo, in programma il 18 giugno

Il programma completo è disponibile sul sito di Madonna di Campiglio. Mountain Beat Festival è un evento organizzato da Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio in collaborazione con il Comune di Pinzolo.

Mountain Beat Festival

Tel. 0465 447501