Val di Sole, £$esperienze Wow$£ tra avventura, benessere e gusto

L’estate in Val di Sole, in Trentino, sarà Wow. “Wow Experience” è, infatti, il nome del progetto che raccoglie le 42 attività che l’Azienda per il Turismo della Val di Sole propone per i visitatori di questo territorio unico fino a ottobre inoltrato. I turisti non correranno mai il rischio di restare senza qualcosa da fare, vedere, provare, assaggiare, scoprire. Dalla natura, con i meravigliosi trekking all’avventura tra incontaminati boschi e le vette più alta, alla cultura, al gusto, al wellness, allo sport: la Val di Sole offre opportunità per tutti per vacanze dinamiche e appassionanti.

Val di Sole, in Trentino per una vacanza tra benessere, gusto e avventura

Val di Sole in Trentino, un turismo alla ricerca di emozioni

L’obiettivo dall’Azienda per il turismo della Val di sole è quello di rafforzare la ripresa del comparto turistico locale già riscontrato nel 2022. Rispetto al 2021 c’è stato un netto incremento rispetto al 2021 (740mila presenza tra giugno e agosto, con un aumento del 5,2%) e anche al pre-pandemia. Per questo motivo è nato il progetto Wow Experience per tutta l’estate e fino all’autunno inoltrato.

«Oggi i visitatori non si accontentano più della vacanza tradizionale: sono alla continua ricerca di emozioni. E noi puntiamo a offrirgliele attraverso esperienze di ogni genere», afferma Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il turismo Val di Sole. «Il calendario degli appuntamenti che abbiamo stilato è il risultato di uno scrupoloso lavoro di selezione che tiene conto degli interessi e dei feedback del pubblico, oltreché di un’intensa attività di relazioni con gli operatori. E attraverso queste esperienze i nostri ospiti possono scoprire tassello dopo tassello le tante eccellenze del nostro territorio».

“Wow Experience” è un progetto promosso dall’Azienda per il turismo Val di Sole in collaborazione con aziende e associazioni del territorio. Il programma completo è consultabile sul sito dell'Azienda.

In bici alla scoperta della Val di Sole

La Val di Sole Bikeland è una location abituale di competizioni internazionali di gare a due ruote e autentico paradiso per gli amanti della bicicletta. Con “Downhill nella terra dei Mondiali” sarà possibile pedalare lungo i percorsi ciclistici del Bike Park di Pontedilegno – Tonale. Divertimento assicurato anche lungo tutti gli altri tratti, tra cui Easy (con 35 km di pista ciclabile adatti anche ai più piccol), MTB (300 km con oltre 20 itinerari da percorrere in mountain bike) e Road (per gli amanti delle grandi salite come il passo del Tonale e Pejo). Tra i percorsi da non perdere anche il Lago dei Caprioli, Val Melendrio, da Malé alla Malga di Bolentina e i Laghetti di San Leonardo. Per gli amanti della bicicletta e degli enigmi anche l’E-bike Escape Adventure, avvincente gioco di logica da risolvere pedalando nei boschi del Trentino.

Val di Sole offre grandi opportunità per gli amanti del ciclismo 1/3 L'e-bike Escape Adventure, bicicletta e enigmi 2/3 Percorsi ciclistici nel cuore della Val di Sole 3/3 Previous Next

Trekking e hiking in Val di Sole

Fare trekking nei boschi e sulle vette della Val di Sole è un’esperienza unica. A contatto con la natura incontaminata, tra l’aria rigenerante dei boschi e magnifici scorci sul Trentino, significa staccare dal caos della città. In questo territorio non mancano le opportunità, dagli spettacoli dell’alba e del tramonto a 2000 metri di quota sulle Dolomiti del Brenta alle escursioni in giornata fino ai rifugi. E poi ancora le arrampicate. Tra queste spicca “Barba di fior che ferrata”, esperienza che unisce ferrata, calata nel vuoto di 30 metri e zip-line di 70 in totale sicurezza, fino al Forte Barba di Fior.

Val di Sole: sport acquatici tra rafting e kayak

Per gli amanti degli sport acquatici, la Val di Sole offre tutti i giorni entusiasmanti opportunità. Il rafting è una delle attività più adrenaliniche da svolgere. Il torrente Noce, che nasce sul Corno dei Tre Signori, è stato riconosciuto da National Geographic Channel come miglior fiume europeo per la pratica di questa disciplina. Il rio San Biagio, tra discese, salti e tuffi, offre un’altra location per praticare rafting. Chi invece preferisce sport acquatici più tranquilli troverà l’attività ideale con l’escursione in kayak fino alle selvagge gole scavate dal torrente Novella.

In rafting lungo i torrenti della Val di Sole

Val di Sole, vacanze ricche di cultura nel cuore del Trentino

Non soltanto escursioni, sport acquatici e arrampicate. La Val di Sole è anche il posto ideale per una vacanza alla scoperta della cultura del territorio e del suo passato. “Notturno di guerra” è l’esperienza per scoprire l’esperienza di un soldato che ha preso parte alla Prima guerra mondiale e osservare gli oggetti custoditi all’interno del Forte Strino. In Val Melendrio si potrà invece scoprire gli antichi mestieri che abitanti svolgevano e conoscerne abitudini e cultura alimentare, per vivere un’esperienza da vero pastore. A Cogolo si trova invece la “diga più bella d’Italia”, costruita negli anni Venti e tutt’ora funzionante. Da scoprire poi c’è anche il cielo di Ossana, guidati da esperti astrofisici e con il supporto di un potente telescopio per scorgere anche gli astri più lontani. Infine, tra le proposte anche “Una sottile linea d’ombra”, per scoprire tutti i segreti delle meridiane con percorsi didattici.

Notturno di guerra, per scoprire la storia della Valle di Sole 1/3 In Val Melendrio alla scoperta degli antichi mestieri 2/3 Le meridiane sono al centro di Una sottile linea d'ombra 3/3 Previous Next

Val di Sole, vacanze a contatto con gli animali

Fare una vacanza in Val di Sole significa anche entrare in pieno contatto con il mondo animale e adattarsi al loro ritmo. Si genera così una connessione che dà piacevoli sensazioni. Tra i compagni ideali per queste esperienze ci sono senza dubbio cavalli e asini, da scoprire con “Take care: horse & nature” e “Che (s)passo con gli asini”. Spazio anche per il mondo delle api con “L’oro giallo delle a(l)pi”, per conoscere meglio un piccolo animale fondamentale per la sostenibilità ambientale e i profumi del loro miele. Alla fine d’estate tornano anche gli appuntamenti de “Il bramito del cervo”, escursione in notturna e di prima mattina per ascoltare il verso d’amore dei maschi di questo splendido animale.

Take care: horse and nature è tra le attività di Wow Experience in Val di Sole 1/3 L'oro giallo delle A(l)pi, tra alveari e miele 2/3 Il bramito del cervo, escursione in natura per ascoltarne il verso d'amore 3/3 Previous Next

Alla scoperta dell’enogastronomia della Val di Sole

Wow Experience porta anche alla scoperta dell’enogastronomia della Val di Sole. La conoscenza delle eccellenze del territorio avviene direttamente nei luoghi in cui essere sono prodotte o coltivate, con attività stimolanti. Tra queste “La Caserada”, per scoprire come si lavora il latte per ottenere il burro di malga”; “Mela colgo”, con la raccolta delle mele Melinda insieme ai contadini; “Un pomeriggio da contadino”, per riempire il proprio cestino di fragole, lamponi e more e tanto altro e preparare poi squisite marmellate. “La musica dà i suoi frutti” permette invece di entrare in contatto con un metodo di coltivazione singolare, ovvero con brani che vanno dal genere classico al rock. Infine, gli aperitivi in quota nel Castello di Ossana e non solo e i viaggi a bordo del Trenino del gusto, con visite guidate tra le aziende locali.

Il trenino del gusto, viaggio fra le aziende della Val di Sole

Val di Sole, per una vacanza di benessere nel Trentino

Ma la Val di Sole, in Trentino, è anche riposo. Per rigenerarsi, sfruttando i benefici delle piante officinali di montagna, del respiro e della meditazione. Ascoltando i suoni della natura mentre si percorrono i sentieri eco-wellness e si compiono esperienze multisensoriali. E poi ancora il “Bagno di benessere nel Parco Nazionale dello Stelvio”, per passeggiate a piedi nudi nel bosco, o “Un ronzio rilassante”, immersione in un apiario tra alveari, miele, polline e il ronzio rilassante delle api.

Visit Val di Sole

Tel. +39 0463 901280