In Val d’Ega per provare la prima e unica cabinovia cabrio dell’Alto Adige

Sembra un sogno, ma è vero! In Val d’Ega, in provincia di Bolzano, c’è la prima e unica cabinovia cabrio dell’Alto Adige che permette agli amanti dell’alta quota di toccare letteralmente il cielo con un dito.

Da San Cipriano al Catinaccio con la tesata tra le nuvole

Inaugurato durante la stagione invernale 2021/2022, l’impianto progettato con l’ausilio dell’architetto Werner Tscholl trasporta 60 persone da San Cipriano al Catinaccio in 7 minuti su un tracciato di 3,8 km per un dislivello di 644 metri. Dei posti disponibili, 10 sono riservati a chi vuole mettere la testa tra le nuvole, grazie a una sorta di ring da sogno sul tetto panoramico che consente di sentirsi davvero circondati dal paesaggio del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Malga Frommer Alm e i sapori dell’Alto Adige

Ma ad essere appagata non sarà solo la vista! Ad aumentare la sensazione dell’esperienza eccezionale di un viaggio a mezz’aria, i profumi invitanti dei piatti tradizionali cucinati alla Malga Frommer Alm, che sembrano attirare la cabinovia all’interno della montagna, grazie a una stazione integrata con la natura che la ospita. Discreta ed elegante come quella di partenza, anche quella d’arrivo si rivela allo sguardo solo per i punti di ingresso e uscita. All'interno, l’illuminazione con luce verde soffusa, dettagli in legno profumato e vetrate panoramiche confermano un approccio green e sostenibile al design.