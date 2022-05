Alla scoperta della Garfagnana tra luoghi da favola, vini e formaggi

Un viaggio in Garfagnana da soli o in compagnia. Alla scoperta di una natura meravigliosa, dove si può praticare sport all’aperto, camminare o pedalare alla scoperta di tesori d’arte, borghi e magari dopo la fatica, si ha la possibilità di farsi coccolare da un buon massaggio. Passare da Barga (Lu), borgo adottivo di Giovanni Pascoli, per arrivare a Lucca, città ricca di storia e di monumenti.

Barga e Alpi Apuane in inverno



Un territorio tutto da scoprire

Scegliere il treno o l’auto, non importa. La Garfagnana, un territorio tutto da scoprire: si trova a nord della Toscana, a confine con la Versilia, la Lunigiana e la Lucchesia. Vanta una posizione strategica, attraversata dal fiume Serchio, che scorre in mezzo a una vegetazione folta, circondata dall’Appennino tosco-emiliano e dalle Alpi Apuane. Una zona che si presta molto alle escursioni in bicicletta, passeggiate o attività all’aperto. Molti i luoghi da visitare, come il famoso Ponte del Diavolo o Barga, citato nei versi da Giovanni Pascoli, che abitò in questi luoghi. «Venni a Barga, vidi che c’era bello e sostai», così racconta il poeta, mentre suggella l’affetto che lo lega a questi luoghi. Qui ha vissuto con la sorella in una casa rustica, che aveva affittato, ora trasformata in museo.

Ponte del Diavolo o Ponte della Maddalena in Garfagnana



Soggiorno romantico Tuscany Il Ciocco Resort & Spa

Per vivere a pieno questi luoghi consigliamo come punto di appoggio il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, uno dei più romantici hotel della zona, da cui si domina la vallata, infatti molte delle sue camere godono di una spettacolare vista sulla valle. Circondato da giardini, ulivi e parchi della Valle del Serchio, sorge in una zona incontaminata. Qui ci si può rilassare sfruttando la possibilità di fare dei massaggi nella spa, oppure nuotare nella piscina della struttura. L’hotel ha una posizione strategica: si trova a soli dieci minuti di macchina dalla cittadina di Barga, mezz’ora da Lucca, un’ora da Firenze e da Pisa: ideale come base per fare giri turistici nelle città d’arte.

Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, uno dei più romantici hotel della zona



Gite tra vino biodinamico e formaggio autentico

Chi volesse visitare una cantina biologica e biodinamica certificata ha la possibilità di visitare l’azienda Còncori che offre agli ospiti un menu stagionale, cucinato con verdure dell’orto. A partire dalla primavera il pranzo viene servito all’aperto con vista sulla vigna, mentre durante le giornate piovose si mangia all’interno, intorno a una bella tavola di legno. L’esperienza a contatto con la natura dura due ore circa, a 35 euro a persona, ma si può rimanere di più, godendo della natura, passeggiando tra le vigne, scattando foto con l’asino Pietro e il cavallo in pensione o sorseggiando l’ottimo vino biologico, prodotto dall’azienda.

Podere Còncori offre agli ospiti un menu stagionale, cucinato con verdure dell’orto



La figlia Susanna accompagna la clientela tra i filari della vigna, raccontando la storia e la filosofia dell’azienda, mentre Michela cucina il pranzo con prodotti semplici, ma genuini per accompagnare la degustazione dei quattro vini prodotti da Còncori. «Non esiste una ricetta, ogni giorno c’è da capire – afferma Gabriele Da Prato, titolare dell’azienda - allora cerco di risolvere i problemi attraverso il cosmo e le fasi lunari. È stata una scelta difficile, ma ora non mi pento. Dopo tredici o quattordici ore di lavoro trovo che ci sia stato uno scambio di energia positiva attraverso il vino. Il biodinamico sarà il futuro della nostra agricoltura. Gli americani quando vengono a trovarci sono estasiati, perché toccano con mano la natura. I miei nonni avevano una osteria, dove spesso si fermava Giovanni Pascoli. Proprio qui aveva disegnato una etichetta, che i nonni hanno custodito con cura religiosa e noi l’abbiamo riproposta».



C’è di più, chi ama usare prodotti naturali per curare il viso e il corpo ha la possibilità di acquistarli in loco. Susanna produce saponette naturali, per non parlare delle creme di bellezza. L’azienda Còncori ha un terreno di 5 ettari, ereditato dai bisnonni e dal 2000 ad oggi sono passate 23 vendemmie. Basta osservare la porta della cantina e guardare le note scritte in questi anni da Gabriele, che la usa come una lavagna, testimone di una continua evoluzione. In oltre vent’anni Còncori ora è arrivato a produrre 20mila bottiglie. Per chi lo desidera, può ordinare il vino biologico anche online.



Alla scoperta della pecora garfagnina

Per gli amanti del buon cibo consigliamo di fare una visita di buon mattino, per seguire dal vivo la produzione del formaggio al caseificio Bertagni. Sono pastori da numerose generazioni e i piccoli allevatori della zona conferiscono il latte al caseificio e così Bertagni produce formaggio di alta qualità, come il Taula, un pecorino a pasta bianca, lavorato a freddo, stagionato su assi di faggio per oltre due mesi. Ottimo da gustare con miele di castagno locale o una buona marmellata. La pecora garfagnina stava rischiando di scomparire e, in seguito a un progetto sulla biodiversità, la razza è stata salvata dall’estinzione un piccolo nucleo di pecore. Hanno reintrodotto dei greggi, per ripopolare l’Appennino, visto che la pecora garfagnina dà un latte particolarmente dolce. Per visitare il caseificio occorre prenotare.



Le attività all’aperto: trekking con guida esperta, rafting e molto altro

Indicato a chi desidera praticare sport all’aria aperta: ha l’opportunità di prenotare divertenti escursioni, trekking e rafting sul fiume. E20Avventure si trova a Bagni di Lucca, è presente in Toscana da oltre 25 anni ed è la prima compagnia rafting nata in questa regione. Oltre al rafting propone sport estremi, corsi di sopravvivenza, kayak e svariate attività che spaziano sui tre elementi acqua, terra e aria. È partner ufficiale del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort e del Grand Universe Lucca Authograph collection, entrambi membri del gruppo Marriott. In particolare, è specializzato in Team Building, Team Working e Incentive.



Trekking attraverso le pievi

Un’attività per vivere la natura dell’Appennino in modo divertente e più o meno impegnativo: basta collegarsi e si ha un panorama di ciò che offre la zona. Noi abbiamo scelto un percorso semplice da fare in due ore circa, ma per chi lo desiderasse potrà sceglierne uno più complesso. Il sentiero dei Cinque borghi è un percorso ad anello: i borghi si trovano sulla parte alta della valle e affascinano per la bellezza delle case in pietra, spesso ristrutturate da stranieri. Erano zone popolate nel medioevo, dove le famiglie si reggevano su una economia autosufficiente. Il sentiero prende il via da Pian di Ospedaletto, una piccola frazione del Comune di Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, lungo il torrente Lima. Dopo una salita un po’ impegnativa, si prosegue quasi in piano fino a raggiungere il primo dei cinque borghi, Pian di Fiume. Proseguendo lungo la strada sterrata si raggiunge il secondo borgo, Guzzano con belle case restaurate. In passato qui si coltivava la canapa, che serviva per la produzione della carta, abbigliamento e nutrimento, poi si riprende il sentiero e si arriva a Gombereto. A fine estate, nel centro di Gombereto si organizza una delle principali feste medievali della zona. Nel Medioevo si sviluppò all’ombra del “Castrum Controne”, il principale centro difensivo della Controneria, la zona più estesa e più popolosa del Comune di Bagni di Lucca, collocato nella parte più in alto della collina che dominava il borgo. Qui in passato si produceva farina di castagne, ideale riserva per l’inverno. Infine, si arriva a Pieve di Controne, forse il più importante dei cinque borghi dal punto di vista storico, in quanto sede di un’importante pieve, allora fondamentale come centro sociale e di aggregazione. Il profilo del borgo dalle case basse è interrotto solamente dal campanile della Chiesa di Santo Stefano di Bargi, una chiesa di origine romanica, l’orientamento della chiesa fu invertito nel XIV secolo, in seguito a una frana che aveva danneggiato l’antica facciata. Proseguendo lungo la strada principale e riprendendo il sentiero più ripido si torna al punto di partenza al microscopico abitato di Pian di Fiume La costruzione in pietra è immersa nel verde, l’ambiente è adatto per corsi formativi e di aggiornamento. L’antico borgo di Pian di Fiume è stato abitato fino alla Seconda guerra Mondiale. È stato restaurato con criteri basati sulla bioarchitettura è parte di un progetto ambizioso, la creazione di un’isola felice, autosufficiente.



Qui si può soggiornare in appartamenti, sfruttando la natura incontaminata. L’agriturismo dispone di una sala interna e spazi esterni dove si può pranzare con prodotti locali: focaccia calda, pane fatto in casa, carne locale, pasta spianata, farro, castagne e funghi, dolci fatti in casa. Anzi, consigliamo a tutti di assaggiare i tordelli, tipici di questa zona, ripieni di carne e verdura. Basta ordinarli e si potrà godere di sapori veri. Per chi lo desiderasse nello spaccio può fare acquisti di miele, grappa, marmellata….



Tutta la bellezza di Lucca

In poco tempo si raggiunge Lucca, uno dei pochi capoluoghi che conserva il centro storico, completamente circondato da una cinta muraria integra e quasi immutata nel corso dei secoli. Di origini romane, Lucca, è stata una città di mercanti e tessitori, che ha mantenuto la sua autonomia come Stato indipendente per parecchi secoli, fino al 1799 quando è stata conquistata dalle truppe napoleoniche. Lucca è l’indirizzo perfetto per gustarne tutti i profumi e i sapori. Lo storico hotel Grand Universe Lucca, di proprietà del Gruppo Marcucci Italia e di Shaner Italia, parte della rinomata Autograph Collection di Marriott International offre una posizione ideale per visitare la città.

Piazza Napoleone a Lucca



Il palazzo storico risalente al 1857 sorge su fondamenta risalenti all’epoca romana, tanto che si possono vedere alcuni pregiati resti nella cantina e wine store. Si affaccia strategicamente in centro su Piazza del Giglio e Piazza Napoleone, da cui si domina Lucca, a pochi passi dalla meravigliosa chiesa di san Michele, dove si può ammirare un pregiato dipinto di Lippi. È a pochi passi dal Duomo e dalle vie centrali dove sbucano botteghe antiche e insegne storiche. La struttura concentrica di Lucca, attraversata da stradine, la rende facilmente visitabile, anche in bicicletta che si può affittare. Consigliamo a tutti di fare un giro a piedi o in bicicletta delle mura, soffermarsi per visitare le numerose chiese, i musei, come quello delle monete e poi alla fine fare un picnic nelle strutture messe a disposizione dal Comune. Per gli amanti della buona cucina: in centro si trovano botteghe storiche di pizzicagnoli, che oltre ad avere una cucina con ristorante, vantano una scelta di formaggi e di insaccati da acquistare. L’Hotel Universe fornisce dei sacchetti con un delizioso e abbondante pranzo al sacco. Perché non approfittarne? Per visitare la città è ideale servirsi di una buona guida, che in due o tre ore vi farà un panorama completo della città.

Enoteca storica di Lucca



L’hotel propone anche il pacchetto Vino toscano ed olio d’oliva: esperienza indimenticabile per chi desidera apprezzare le eccellenze enogastronomiche lucchesi. Per celebrare la vocazione della città verso l’oleicoltura, l’hotel propone una degustazione dei migliori oli d’oliva della Toscana. Il cliente, così, saprà come identificarne le caratteristiche che lo rendono eccellente, ma anche come abbinarlo a piatti che sappiano valorizzarlo. A completare l’offerta si può scegliere: a disposizione trova tre diversi percorsi di degustazione di 4 diversi vini, tutte accompagnate da una selezione di salumi e formaggi locali. Il primo celebra il Brunello di Montalcino, uno dei vini più rinomati d’Italia, insieme al fratello Rosso di Montalcino. Il territorio, la storia e il vitigno stesso saranno esplorati per comprendere ulteriormente questa affascinante zona di coltivazione che produce vino di fama mondiale dalle straordinarie caratteristiche di sapore e complessità. Questa degustazione servirà a farne cogliere il profumo persistente, così come le note terziarie di spezie e vaniglia dovute all’affinamento in botti di legno. L’offerta include: sistemazione in camera Adagio, Colazione Americana, 1 Degustazione d’olio di oliva, 2 pacchetti di degustazioni di vino (The Montecarlo e/o The Montalcino e/o The Super Tuscan & Chianti Classico), Basic wi-fi, Servizio e tasse, City Tax (esclusa): € 2,00 per persona, al giorno.



Champagnerie al Rooftop

A partire dal primo di aprile, il Grand Universe Hotel Universe propone una inedita esperienza gustativa, in una delle più suggestive terrazze di Lucca, fra la magia dei tetti e affacciata sullo storico Teatro del Giglio. Dalla preziosa collaborazione con Martin Orsyn Champagne è nata una proposta unica, dove la degustazione dell’intera gamma di referenze della maison si potranno gustare crudi di pesce, tartare di tonno, carpacci di spigola, scampi e gamberi; assaporare le sfaccettature sapide nelle verticali di ostriche e apprezzare l’intensità di sapore di un Pata Negra al coltello. La clientela si troverà in uno spazio intimo e raccolto, che conta un massimo di venti posti a sedere, di una eleganza sofisticata che ha ritrovato i suoi antichi fasti attraverso un arredamento contemporaneo e con una vista senza eguali sui gioielli storici della città.



Aperto anche al pubblico esterno, oltre che agli ospiti dell’hotel, il nuovo Sommità Martin Orsyn Champagne rooftop, rappresenta il luogo ideale per ritagliarsi momenti di relax in un contesto raffinato, circondati dalle bellezze uniche di Lucca. E non da ultimo, per avere una posizione privilegiata per godersi dall’alto gli eventi del Lucca Summer Festival che si svolgeranno in Piazza del Giglio. Il tutto accomunato da una attenzione estrema alla qualità delle materie prime da parte della brigata di cucina del nostro ristorante Legacy, guidata dallo chef Alessandro Manfredini. Il sommelier è a disposizione degli ospiti per suggerimenti su come orientarsi nella scelta delle cuvée da degustare e per consigliare gli abbinamenti che più si addicono ai piatti proposti dallo chef.

Grand Universe Lucca offre una posizione ideale per visitare la città



Lo Champagne Martin Orsyn nasce dalla curiosità di Martino Zanetti, presidente di Hausbrandt, fondata a Trieste nel 1892 da Hermann Hausbrandt, presente in oltre 70 Paesi con le sue miscele di caffè e selezioni di tè. Hausbrandt non è nuova, comunque, al mondo del vino, da oltre venticinque anni produce un Wildbacher in purezza e per questo è venuto molto naturale estendere la famiglia di prodotti anche a una bollicina di eccellenza. La scelta si è orientata su un piccolo produttore della zona della Montagne de Reims con il quale Zanetti ha collaborato, in un lavoro di squadra, per dare al vino una personalità che avesse anche una impronta italiana.