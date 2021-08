Dalla Liguria alla Puglia, 8 spiagge per ammirare alba e tramonto d'estate Si parte dal lago di Pusiano, tra le Alpi Lombarde, per passare tra Liguria, Toscana e Marche fino a giungere alla Costiera Amalfitana in Campania e alla Riviera Ciclopica, tra miti e leggende, in Sicilia. Spiagge.it offre una selezione delle migliori destinazioni dove godersi uno spettacolo naturale mozzafiato a pochi metri dal mare. Ecco tutti i suggerimenti su dove piantare l'ombrellone