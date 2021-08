In vacanza in Salento? Sì, ma con un coach professionista. È la proposta del tour operator Evolution Travel che, fino a fine ottobre 2021, organizza due interessanti viaggi in Salento organizzati dalla consulente Laura Lombardi. Un coach professionista, appunto, accompagnerà questi due differenti viaggi: uno dedicato alla famiglia e uno invece dove l’obiettivo sarà: imparare a superare i propri limiti!

Viaggio in Salento, seguiti da un coach



Coaching parentale in masseria

Un weekend che è una vera occasione di crescita interiore. Evolution Travel grazie alla consulente di riferimento Laura Lombardi, propone questa esperienza a chi è alla ricerca di evoluzione nelle proprie relazioni familiari.



Il Coaching Genitoriale è come una bussola che aiuta l’equipaggio di una nave a trovare la strada migliore per superare le avversità in modo sicuro, efficace e sereno.



Essere una guida efficace per i figli aiuta a stare bene, a sentirsi soddisfatti e a gestire meglio il tempo condiviso.

La consapevolezza di sentirsi in grado di fronteggiare le situazioni di forte stress o di cambiamenti profondi trasmette ai figli la tranquillità di avere una guida autorevole da cui prendere esempio, e la comunicazione diventa più libera e più aperta da entrambe le parti.



Obiettivo di questo viaggio? Tornare a casa carichi di ispirazione positiva e di quei piccoli trucchi che permetteranno di ricreare in famiglia un nuovo clima ed equilibrio. La fine del viaggio… sarà l’inizio di un nuovo cammino!



La location scelta per i fine settimana proposti da Evolution Travel è un'antica Masseria nel comune di Castrignano del Capo (Le), a circa 3 km dal mare di Leuca, dove tutto quanto proposto sarà rigorosamente a km zero.

Quota a persona per 3 giorni e due notti in masseria (esclusiva per questo programma), cene incluse, a partire da euro 350.



Trekking e kayak experience con un coach

Un coach sarà sempre insieme a tutti coloro che, con Evolution Travel, vivranno questa esperienza organizzata dalla consulente di riferimento Laura Lombardi.



È un viaggio in Salento lungo la Traccia Sudest: l’itinerario di trekking più lungo e suggestivo del Salento a picco sul mare Adriatico.



Si dormirà in alloggi con soluzione “Base Camp” ovvero tutti i pernotti saranno allestiti in natura dormendo in tenda. Una ideale per una vacanza se si desidera vivere a contatto con la natura.



Il coach che accompagnerà questo viaggio aiuterà ad imparare a confrontarsi con i propri limiti…e a superarli! La condivisione di esperienze fuori dalla propria zona di comfort darà la possibilità di diventare consapevoli delle proprie potenzialità. Quota a persona per una settimana di soggiorno, a partire da euro 900.