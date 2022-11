Cene stellate a Le Terre Gourmet Restaurant, in cucina l'irlandese Rob Krawczyk

Continuano gli appuntamenti con gli chef internazionali del circuito dei JRE-Jeunes Restaurateurs, provenienti da Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia e Belgio, che saranno ospiti a Bergamo del ristorante Le Terre Gourmet, all’interno del polo ricettivo Life Source, accolti dall’executive chef Enzo Pettè. Fino a marzo 2023 il programma prevede sei cene speciali, a quattro mani, con altrettanti menu originali che vogliono essere un omaggio a Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023.

Ospite internazionale della prima cena, che si è svolta lunedì 10 ottobre, è stato lo chef Werner Croymans del Ristorante Somm situato a Uden, nei Paesi Bassi. Il menu a quattro mani ha celebrato l’arrivo dell’autunno e i suoi frutti, con protagonisti salumi e formaggi tipici del territorio, riso, funghi, zucche, trote, quaglie, uova e frutta di stagione.

Lo chef irlandese Rob Krawczyk del ristorante Chestnut a Cork

Si alza il sipario sul secondo appuntamento

Dopo il successo della prima cena, si alza il sipario sul secondo appuntamento. Martedì 8 novembre l’executive chef Enzo Pettè, ospiterà nella cucina de Le Terre Gourmet Restaurant lo chef irlandese Rob Krawczyk del ristorante Chestnut, a Cork (Irlanda), che nel 2019 ha ricevuto una stella Michelin. Il menu a quattro mani vuole accompagnare alla scoperta delle valli bresciane e del lago d’Iseo, proponendo un susseguirsi di profumi e sapori di lago e di montagna: dalla sardina di Montisola alla mela della Val Trompia.

Sei cene dal carattere green e con ingredienti sostenibili

La proposta gastronomica delle sei cene mantiene sempre un carattere green e prevede ingredienti regionali e sostenibili, in sinergia con i piccoli produttori locali, sia per la ricerca dei prodotti dell’orto sia per quelli caseari e non ultimi la carne e il pesce d’acqua dolce. Accanto a questi, saranno presenti anche ingredienti caratteristici della cucina dei due chef autori del menu. Ogni cena si compone di cinque portate con vini abbinati ed è supportata, sia nel menu sia durante la serata stessa, da uno storytelling dei prodotti e della cultura del territorio da dove provengono. Il menu prevede, come Amuse-Bouche, Bignè con radicchio e Sardina di Montisola; Caramella di mela della Val Trompia con cavolino di Bruxelles all’agro; Acqua di pomodoro e olio di erba cipollina; Cracker di gamberi con caviale Kristal e polline di finocchio. Si prosegue con gli antipasti Zuppetta di Caco con uovo cotto a bassa temperatura e caviale di Aringa, e Carpaccio di Manzo e Formaggio Blu di Capra. Come primo piatto verranno serviti Ravioli di Zucca con mostarda e amaretti, salsa di ristretto di Vitello, mentre come secondo l’Anatra in salsa di cipolle. La cena stellata si conclude con il Chupito di barbabietola con polvere di oliv e la Nuvola di Crema pasticcera con polline d'api e alloro.

Gli chef Enzo Pettè e Rob Krawczyk

Alla guida della brigata di Le Terre e di tutta la Life Source Food Experience c’è lo chef Enzo Pettè.

Italiano con esperienza internazionale, Pettè è già premiato con una stella Michelin. Un innovatore ancorato alla tradizione: ogni piatto rispetta l’integrità della materia prima e allo stesso tempo ricerca nuove combinazioni. Prima Chef di cucina e titolare del Ristorante da Ciacco Fortezza Medicea a Firenze, poi chef all’Hotel Helvetia & Bristol, nel 2013 approda al Ristorante Macelleria Motta a Milano. Gli ultimi anni li trascorre come Executive del ristorante all’interno del Rosa Grand a Milano. Rob Krawczyk, una Stella Michelin al Ristorante Chestnut di Cork (Irlanda), presenta così la sua cucina: «Mi piace essere fedele al mio stile, sviluppare ed elaborare gli ingredienti che riflettono la mia eredità culinaria e il paesaggio circostante». Nato nella contea di Cork, il pluripremiato chef irlandese Rob Krawczyk, è cresciuto in una casa a Schull, dove tutto ruotava intorno alla cucina. Dopo aver vissuto e viaggiato per il mondo, la ricca cucina di West Cork ha attirato lo chef di nuovo a casa dove, con la sua compagna Elaine, ha trasformato un vecchio pub nel cuore di West Cork in un ristorante accogliente ed elegantemente arredato. Per maggiori informazioni e prenotazioni sulle cene in programma a Le Terre Gourmet Restaurant del Life Source si può telefonare allo 035052616.

Calendario delle Cene Stellate