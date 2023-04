Bianco Weekend a Bibione: l'asparago protagonista il 6 e 7 maggio

Il sapore dell'asparago bianco invaderà Bibione il 6 e 7 maggio, in occasione del Bianco Weekend, una manifestazione dedicata al gusto e alla promozione dei prodotti tipici locali. Tra degustazioni, show cooking e approfondimenti, l'evento si preannuncia ricco di sapori e tradizioni.

Asparago bianco protagonista in occasione del Bianco Weekend a Bibione

La valorizzazione del territorio e il programma

Bianco Weekend non è soltanto un appuntamento enogastronomico, ma rappresenta una strategia di valorizzazione del territorio, promossa dal Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con varie istituzioni locali. Parallelamente, si svolge anche il Concorso Asparago d'Oro, che premia il miglior piatto a base di asparago bianco realizzato dai ristoratori locali.

Il programma del Bianco Weekend prevede due giorni di festa con 24 stand di street food, dove sarà possibile gustare l'asparago bianco in tutte le sue varianti culinarie, accompagnato dal Prosecco Doc. Inoltre, numerosi chef si alterneranno per offrire spettacolari show cooking e condividere con il pubblico le loro ricette e i segreti della cucina a base di asparago bianco.

Tra gli appuntamenti in programma, il talk show "Dalla spiaggia al piatto: Bibione attraverso gli itinerari gastronomici", che approfondirà le sinergie tra i prodotti locali e lo sviluppo di itinerari turistici enogastronomici. Infine, non mancheranno degustazioni guidate di Prosecco Doc e momenti di confronto e scambio tra gli esperti del settore.

Il Bianco Weekend si terrà a Bibione, in viale Aurora e piazza Treviso, sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10:00 alle 20:00. L'ingresso all'evento è gratuito, mentre per partecipare ai talk e agli show cooking è raccomandata la prenotazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Globetrotter Gourmet al numero 349.3591878 o all'indirizzo email info@globetrottergourmet.it.