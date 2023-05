Strada della Forra, l'ottava meraviglia del mondo compie 110 di anni

È sicuramente fra le più affascinanti e suggestive: Winston Churchill, visitandola nel 1949 durante il suo soggiorno gardesano la definì l'"ottava meraviglia del mondo''. La ''Strada della Forra'' che sale dalla statale del Garda, fra Gargnano-Tignale e Limone (sponda lombarda del Benaco) fino a Tremosine, festeggia i 110 di anni di vita. Venne infatti inaugurata il 18 maggio del 1913. Un'opera unica nel suo genere che si inerpica a strapiombo sull'altopiano fino a raggiungere i 18 borghi che formano l'abitato del piccolo comune bresciano. Incastonata fra le viscere della montagna corre lungo la spaccatura scavata dal torrente Brasa, avvolgendosi in spire di roccia che affascinano e regalano emozioni uniche.

Sponda occidentale del Lago di Garda. Strada della Forra, Tremosine, Limone sul Garda, Lago di Garda, provincia di Brescia.

Strada della Forra, la via panoramica inaugurata nel 1918 e attrazione per turisti

La Strada della Forra, Porto-Pieve-Vesio - narra la storia locale -, fortemente voluta da due personaggi visionari e lungimiranti del tempo Arturo Cozzaglio, progettista, e don Giacomo Zanini, parroco di Vesio, venne inaugurata il 18 maggio del 1913 dal sindaco di allora Domenico Milesi. «Oggi - si legge nel discorso ufficiale - Tremosine festeggia il suo più grande avvenimento, vede coronati i suoi voti, e tolto l'isolamento a cui fu condannata per tanti secoli, e si vede unita al mondo civile. Risorge a vita novella e prosperosa…». Mai profezia fu più azzeccata. L’avvento portò e porta ogni anno benessere e migliaia di turisti, da ogni parte del globo.

La strada panoramica attraverso la gola sul Lago di Garda

Richiama semplici vacanzieri, personalità dello sport, della cultura, del mondo della musica e del cinema; lungo i tornanti sono state girate anche alcune scene di un film di ''007''. A dimostrazione di tanta attenzione anche la moltitudine di accessi giornalieri e la continua richiesta di poterla utilizzare come set per produzioni televisive, musicali e pubblicatore. Ricco il calendario degli avvenimenti che a partire dal 18 maggio si susseguiranno per la primavera-estate. 110 anni che coniugano storia, turismo ed enogastronomia. Sull'altopiano da alcuni anni esiste uno dei caseifici bresciani più rinomati per la qualità e che produce l'eccellente formagella dell'Alpe del Garda. Un formaggio prodotto con il latte delle Brune, libere nei pregiati pascoli che si trovano a ridosso della montagna. Una connessione, fra la filiera agricola e turistica, che offre esperienze di qualità sempre più ricercate e apprezzate.