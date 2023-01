Falkensteiner Hotel Montafon: l’eco-resort debutta in Austria

La catena altoatesina Falkensteiner Hotels & Residences è sbarcata in Austria dove, lo scorso 16 dicembre, ha aperto il primo eco-resort dedicato alle famiglie: il 5 stelle Falkensteiner Hotel Montafon, parte di The Leading Hotels of the World.

Falkensteiner Hotel Montafon

Al confine con la Svizzera e a tre ore da Milano

Circondato da boschi, l’hotel gode di bellissimi panorami sulle montagne circostanti e della vicinanza del lago di Latschau.

L’eco-resort si trova a Montafon, nella regione del Vorarlberg in Austria, vicino al confine con la Svizzera e a poco più di tre ore di auto da Milano. La nuova struttura vanta un’architettura avveniristica curata da Snohetta Studio Innsbruck e Vudafieri Saverino Partners, con ampi spazi esterni e una forte attenzione verso l'ambiente circostante. Grazie anche a questi elementi l’hotel punta a diventare un riferimento per le famiglie che desiderano vivere una vacanza all’insegna della sostenibilità e della piena sintonia con la natura.

Ecosostenibilità e produzione d’energia

Oltre ai prodotti locali, alle filiere corte e al riciclo coerente, lo scopo principale è la generazione di energia. L’approvvigionamento energetico sostenibile ed efficiente è garantito grazie a una grande pompa di calore che sfrutta il calore di scarto della vicina centrale idroelettrica Lünerseewerk, e un proprio impianto a biomassa, impiegato principalmente durante la stagione fredda.

Inoltre, grazie ad un innovativo sistema di riscaldamento, sono circa 1.000 le tonnellate di CO2 che si calcola di risparmiare ogni anno, progetto in collaborazione con il partner Turn2Zero le emissioni che non possono essere ridotte attraverso queste misure sono compensate da investimenti in progetti di protezione del clima.

In più, tutti gli ospiti che scelgono di viaggiare in treno o in autobus risparmiano il 5% sulla tariffa giornaliera prenotando una tariffa Green e possono usufruire del servizio di navetta gratuita dalla stazione degli autobus di Schruns.

La natura

Il Falkensteiner Hotel Montafon, nel mezzo di una riserva naturale, si trova dove un tempo c’era un valico storico. Qui le catene montuose alpine più grandi si incontrano e formano il “Cuore delle Alpi”. La valle Montafon, lunga 39 chilometri, si estende dalla Bielerhöhe a Bludenz ed è attraversata dal fiume Ill. Situata presso la stazione intermedia della montagna Golm - primo comprensorio sciistico climaticamente neutro dell'Austria - e nelle vicinanze del lago artificiale di Latschau, la struttura regala innumerevoli opportunità per gli ospiti dell'hotel in ogni stagione, dalle escursioni in estate allo sfrecciare sulle piste in inverno.

Stile alpino e cucina raffinata

L'hotel a 5 stelle dispone di 123 camere e suite con balcone tra 41 e 71 m², tutte con una vista sugli spazi circostanti.

Lo stile alpino, caratterizzato da legno grezzo e pareti intonacate bianche, rende omaggio alla tradizione locale, dove il “Montafoner Häusl”, un edificio in pietra e legno, è da secoli il modello architettonico della regione che ha plasmato il paesaggio culturale della valle.

La suite affacciata sulla natura

Un’ampia e innovativa offerta gastronomica è, inoltre, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Ispirati dai sapori e delle tradizioni della Via Alpina, rotte commerciali che collegano le tre catene montuose che si incontrano nel Montafon, sono molti i piatti proposti dove i prodotti locali vengono combinati con un tocco di originalità.

Al Ristorante "Stäffa", il filo conduttore delle pietanze è l’utilizzo di prodotti a chilometro zero. Le prelibatezze proposte rappresentano una cucina leggera, fresca e stagionale.

Il Ristorante "MOMO", nome che unisce le parole Montafon e Moments, ha lo scopo di portare le delizie del luogo agli ospiti. Nel ristorante à la carte si può trovare una varietà di piatti tipici della zona.

Il Bar "In Fragranti”, il cui nome si rifà all’idea di profumato, riprendendo anche il termine latino flagranti, ovvero in grado di sorprendere, è dotato di un'ampia terrazza con vista sul Silvretta.

L'area ristorazione calda e accogliente

Benessere per tutti

L’hotel è dotato di un’ampia area benessere di 1.400 m². L'Aquapura Organic SPA offre una ricca ed esclusiva proposta di massaggi e trattamenti ispirati all'elemento dell’acqua. I trattamenti vengono eseguiti esclusivamente con prodotti naturali. La Spa dispone di due aree separate per famiglie e per soli adulti. Una grande piscina interna ed esterna è aperta a tutti e ai più piccoli offre anche uno scivolo ad acqua.

Ecotainment, tra intrattenimento e consapevolezza verso l’ambiente

I bambini e ragazzi ospiti della struttura possono trascorrere le giornate di vacanza divertendosi e imparando allo stesso tempo, grazie ad un ricco programma che prevede esplorazione delle aree naturalistiche vicine all’hotel, tra laboratori creativi, sportivi e MINT, attraverso cui si va alla ricerca e scoperta della natura locale in maniera divertente ed interattiva. I piccoli ospiti possono, ad esempio, svolgere esperimenti in laboratorio, come produrre l’energia con l'aiuto dell'acqua, oppure vedere da vicino una centrale elettrica.

Il programma con animazione Falky Rangers porta i bambini ad essere più consapevoli su come vivere correttamente a contatto con la natura e come riconoscere gli ecosistemi e le specie biologiche.

Per ogni fascia d’età, sono poi diverse le attività dedicate.

Il play park per i più piccoli

Sport e avventure all’aperto

Ogni settimana, gli ospiti possono scegliere tra un ampio ventaglio di attività sportive e fitness guidate sia indoor che outdoor. Oltre alla moderna sala fitness, con i preziosi consigli del Family Concierge vengono organizzate esperienze personalizzate.

Per chi ama fare sport, in inverno, i 44 chilometri di piste perfettamente preparate, con differenti livelli di difficoltà, garantiscono divertimento sulla neve. Anche l’estate non delude in quanto ad attività pensate per tutta la famiglia: dal trekking con i lama, ai sentieri escursionistici fino ad avventure su due ruote.

Falkensteiner Hotel Montafon

Latschaustraße 45a - 6774 Tschagguns, Austria

Tel +435099118020