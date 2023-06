 Itinerari estivi da non perdere: le proposte per una vacanza intrigante e indimenticabile

Ormai è scoppiata l’estate, il turismo è partito alla grande e un po’ tutte le località italiane stanno registrando prenotazioni importanti. Per fortuna anche sulla riviera Romagnola che, nonostante il disastro dell’alluvione, ha saputo rimettersi in piedi dimostrando una capacità rara. Come Check-In abbiamo scelto alcuni itinerari e locali che meritano particolare attenzione in questa stagione.

le proposte per una vacanza intrigante e indimenticabile: Alto Adige, ville venete e Tivoli

Arte, storia e natura: Alto Adige, Tivoli e i castelli e le ville veneti

L’Alto Adige è sempre fra le mete più ricercate e non potevamo quindi non segnalare alcuni hotel che, sia pure con caratteristiche molto diverse, si presentano fra i più ricchi di servizi e all’insegna di accoglienze di qualità. Sempre in Italia abbiamo poi scelto due itinerari decisamente intriganti e un po’ fuori dagli affollamenti, caratterizzati entrambi da parchi e ampi spazi verdi. Ecco allora Tivoli con le sue meravigliose ville e terme e dall’altra parte ville e castelli veneti. Due mondi decisamente diversi, ma entrambi emblema di arte e storia e simboli della bellezza italiana.

Kos e Vienna: storia, gastronomia e bellezza artistica

Per l’estero suggeriamo invece due mete che più diverse non possono essere, ma che entrambe sono molto legate all’Italia. In primo luogo Kos, l’isola del Dodecaneso, ai primi del Novecento territorio italiano, patria di Ippocrate, il fondatore della medicina e del mangiare bene. Un territorio ricco di storia e bellezze naturali, ma anche un’oasi per l’enogastronomia. La seconda indicazione è invece per Vienna, che tanto ha influito sulla cultura italiana e uno dei suoi simboli gastronomici, la torta Sacher è uno dei dolci preferiti dagli italiani. L’occasione è quella di una vista alla casa di Mozart.