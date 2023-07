La festa del Redentore a Venezia è da sempre uno dei motivi di maggior richiamo del turismo italiano. Con l’occasione abbiamo dedicato un focus alle più interessanti occasioni per chi programma una visita nella laguna. Abbiamo scelto hotel e ristoranti che sono punti di riferimento per chi cerca il meglio e non vuole lasciare nulla al caso. La storia e la cultura veneziana non si limitano però solo alla Serenissima, ma si ritrovano in tutto il Veneto.

Nel mese scorso avevamo dedicato un focus alle ville ed ai castelli che offrono ospitalità o possono essere sede di eventi importanti, ora Check-In presenta invece alcune realtà particolarmente interessati come un percorso attraverso le vie d’acqua navigabili che parte da Abano terme e che si snoda fra i colli Euganei fra location dedicate al benessere, al buon cibo o all’arte e alla storia.

Arte, cibo e benessere, gli ingredienti per un'estate indimenticabile

E sempre all’insegna di un legame fortissimo con la vecchia capitale è un percorso in tre città murate come Monselice, Este o Montagnana, dove il leone di San Marco offre occasioni imperdibili per gustare una cucina di territorio.

Dal Molise a Miami: due destinazioni uniche per un turismo di qualità

E sempre con un affaccio sull’Adriatico e con un occhio al meglio dell’accoglienza che si può godere fra mare e montagna, proponiamo percorsi di grande interesse in una regione troppo poco valorizzata come il Molise.

Per l’estero abbiamo privilegiato una città come Miami che abbina un turismo di fascia alta con la realtà di una località all’insegna dell’innovazione anche per quanto riguarda l’accoglienza.