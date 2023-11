Uzbekistan: colori, mercati e incroci di culture diverse tra spezie, frutta e vino

Situata nell'Asia centrale, la Repubblica dell'Uzbekistan è un gioiello ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Con le sue 12 regioni e la Repubblica autonoma del Karakalpakstan, il paese offre un'esperienza unica in ogni angolo.

La città di Bukhara

A Tashkent, la capitale, puoi immergerti nella bellezza della metropolitana considerata la più affascinante al mondo, o ammirare il più antico manoscritto del Corano di Usman. Le città storiche di Samarcanda, Bukhara, Shakhrisabz e Khiva, dichiarate patrimonio culturale dell'Unesco, ti accolgono con i loro antichi monumenti che risuonano di epoche passate.

Uzbekistan, terra inesplorata di cultura, natura selvaggia e sport

Nel sud del paese, la regione di Surkhandarya ti invita a esplorare gole montane mozzafiato e le rovine di antiche città vicino a Termez. La varietà di esperienze è amplificata dalla possibilità di sciare ai piedi del Tien Shan o scalare il punto più alto del Big Chimgan, a seconda della stagione.

La natura dell'Uzbekistan affascina con maestose montagne, pianure senza fine e fiumi cristallini come il Syrdarya e l'Amudarya. Gli amanti della natura trovano qui un rifugio ideale, con una fauna esotica e una ricca vegetazione che incantano a prima vista.

Le valli del nord in Uzbekistan

Lo sport ha un ruolo di grande importanza, evidenziato dai successi internazionali e dalla presenza di oltre 50.000 impianti sportivi nel paese. Per il relax, il paese offre numerose aree ricreative, campeggi e campi turistici situati vicino a laghi e fiumi.

L'ospitalità sorprende per la sua varietà, che va dagli hotel alle pensioni nazionali, dai boutique hotel agli ostelli, con opzioni per ogni budget. Oltre ai monumenti storici, l'Uzbekistan offre anche divertimento per famiglie e amici, con parchi a tema, giardini, parchi acquatici, bowling, golf club, karaoke e bar.

La storia millenaria dell'Uzbekistan, testimoniata dalle tracce degli antichi abitanti nel Paleolitico, ha visto la creazione e il crollo di grandi imperi che hanno plasmato la sua cultura unica. La storia del paese è stata modellata da grandi eroi, guerrieri, scienziati, pensatori e poeti che hanno contribuito a glorificarla nel corso dei secoli. In ogni visita, l'Uzbekistan regala sensazioni straordinarie, invitando a ritornare ancora e ancora per scoprire sempre nuovi tesori.

Il turismo etnico dell'Uzbekistan

In cerca di un rifugio dalla frenesia cittadina e desideroso di immergersi in un'atmosfera di armonia e equilibrio, dirigiti verso un villaggio uzbeko. Le compagnie di viaggio in Uzbekistan offrono una vasta gamma di tour etnici che consentono di partecipare attivamente alla vita dei villaggi, vivere in yurte o villaggi remoti, e prendere parte a festività locali come matrimoni e celebrazioni per la nascita di un bambino.

I villaggi turistici dell'Uzbekistan offrono un'esperienza autentica, mantenendo la loro originalità e autenticità. Puoi immergerti nella vita quotidiana degli abitanti del villaggio, godere di passeggiate a cavallo o di safari attraverso i deserti colorati, esplorare la fauna esotica e unica del paese.

I tradizionali yurte dell'Uzbekistan

Se desideri avvicinarti alla vita e alla cultura dei popoli del nord dell'Uzbekistan, i campi di yurte offrono un'opportunità unica. Questi tradizionali insediamenti nomadi sono costruiti con materiali naturali come legno e feltro, offrendo un'esperienza ecologica. Vivere in una yurta ti trasporterà indietro nel tempo, immergendoti nell'atmosfera della Via della Seta, con la possibilità di goderti giri in cammello, pasti picnic nella natura e spettacoli folcloristici sotto il cielo stellato.

Alcuni dei campi di yurte più rinomati includono “Aydar” vicino al lago Aydarkul, il campo “Safari” vicino a Nurata e il campo di yurte “Muynak” sulle rive del lago d'Aral.

Una degustazione di vini in Uzbekistan

La storia della vinificazione in Uzbekistan risale a 6.000 anni fa, quando le prime uve giunsero in questa regione. Anche Marco Polo, il famoso viaggiatore veneziano, elogiò i magnifici giardini e vigneti di città come Samarcanda e Bukhara. Nonostante le restrizioni della legge islamica sulla bevanda alcolica, l'Uzbekistan ha una ricca tradizione vinicola, con enologi come il professor M.A. Khovrenko che svilupparono metodi tecnici per la produzione di vini d'annata.

In conclusione, l'Uzbekistan offre un connubio affascinante di esperienze etniche, avventure nella natura incontaminata, e una storia vinicola che affonda le radici nel passato. Un viaggio in questo affascinante paese centrale asiatico promette non solo relax, ma anche una ricca immersione nella sua cultura e nelle sue tradizioni uniche.

I profumi dei mercati dell'Uzbekistan

Visitare i mercati, immergersi negli odori, nelle piccole azioni quotidiane alla ricerca di esperienze sensoriali uniche vuol dire conoscere qualcosa in più del luogo che stiamo visitando. Suggestivo il mercato agricolo di Khiva, un caledoscopio di colori il Bazar Siab di Samarcanda, adiacente alla Moschea di Bibi-Khanym, quasi 5 ettari, duemila anni di storia, uno dei più antichi dell’Asia centrale.

Il mercato di Tashkent

Si trova di tutto: polli, sacchi ripieni di spezie, frutta secca, pentole, fiori, abiti, tessuti, attrezzi per lavorare la terra e tanti prodotti agricoli esposti in modo artistico sui banchi oppure semplicemente a terra sulle stuoie. Abitudini lontane dalle nostre regole sanitarie dove l’antica arte della contrattazione è d’obbligo

Le specialità culinare dell'Uzbekistan

La gastronomia dell'Uzbekistan è un motivo irresistibile per innamorarsi di questo affascinante paese. Già dall'aeroporto, l'aria è pervasa dall'aroma irresistibile di piatti prelibati, e un viaggio gastronomico attraverso l'Uzbekistan promette un'esperienza di gusto indimenticabile che vorrai rivivere anche a casa.

La variegata cucina Uzbeka

Ecco 6 fatti affascinanti sulla gastronomia uzbeka che sicuramente stimoleranno il tuo appetito:

Il pane più delizioso: L'Uzbekistan è noto per avere il pane più delizioso. Variegato e fragrante, il pane uzbeko è una delizia da assaporare.

Il pane uzbeko

La cucina uzbeka è rinomata per la sua diversità e vivacità. Dai piatti di pasta come somsa, manty, khanum, chuchvara, naryn, kovurma lagman, ai piatti di riso come pilaf e moshkichiri, e ai deliziosi dolci come sumalak, halva, chak-chak e molti altri, ogni boccone offre un viaggio culinario unico.

Inoltre, le bevande tradizionali come il tè, il koumiss, lo sharbat, l'ayran e il katyk completano l'esperienza gastronomica, aggiungendo un tocco di autenticità a ogni pasto. Andare in Uzbekistan non solo significa esplorare luoghi affascinanti, ma anche deliziare il palato con una cucina che racconta la storia e la cultura di questo straordinario paese.

Cinque tappe da non perdere in Uzbekistan

piazza Registan a Samarcanda 1/5 Khiva 2/5 Bukhara 3/5 La moschea Muhammad Imam Iyshan a Nukus in Karakalpakstan 4/5 palazzo Khudayar Khan a Fergana 5/5 Previous Next