La ripartenza del vino passa per la Milano Wine Week. Ecco i protagonisti

Milano capitale della moda e del design? Certo! Ma anche del vino. La città è, infatti, pronta per la Milano Wine Week 2021, dal 2 al 10 ottobre, la manifestazione che rivoluziona il concetto stesso di evento vinicolo, un momento unico a livello mondiale che permette alle aziende dell’intera filiera di dialogare con il target business – italiano e internazionale –, di avere contestualmente occasioni di formazione e di network, di costruire iniziative, di partecipare a progetti che rivoluzionano la comunicazione al pubblico.

L’evento come un a gamification interattiva

L’edizione 2021 vanta anche un approccio nuovo, trasversale e inedito per il settore, che utilizza la tecnologia per amplificare il suo raggio di azione in tutte le direzioni: far vivere la Milano Wine Week agli operatori di tutto il mondo, fornire strumenti per ottimizzare le relazioni tra le aziende stesse, gli addetti del trade e dell’Horeca, con l’obiettivo di rendere la città un’esperienza dove la scoperta dei vini e dei territori si trasforma in una gamification interattiva.



L’effettiva ripartenza del settore

«La quarta edizione segna un momento fondamentale di ripartenza per l’intero comparto dopo un periodo difficile e proprio per questo sarà davvero un’edizione speciale», ha affermato Federico Gordini, ideatore e presidente della Milano Wine Week.

L’inaugurazione con Trentodoc



Non per altro “#Backtowine. Il mondo del vino riparte da Milano”: è questo il pay off della quarta edizione che inaugurerà sabato 2 ottobre, alle ore 19, con Trentodoc. La cerimonia di apertura avrà come sede principale Palazzo Bovara e si svolgerà contemporaneamente in tre delle più prestigiose terrazze della capitale meneghina - VIU Rooftop di Hotel VIU Milan, Terrazza 12 Milano e Terrazza Duomo 21 - collegate fra loro in diretta. In degustazione le etichette di 58 case spumantistiche Trentodoc, diverse per struttura ed esperienza gustativa, unite da un unico comun denominatore: la qualità.



Evento a favore della ricerca

Questo momento “diffuso” di grande spettacolarità darà il via a una settimana di appuntamenti dedicati al mondo del vino. L’ingresso al brindisi sarà a offerta libera; il ricavato verrà devoluto al progetto HiPPO di Fondazione Humanitas, un programma dedicato ai ricercatori post–dottorato, finalizzato a favorire l’internazionalizzazione del contesto scientifico della ricerca, che ha l’intento di attrarre in Italia giovani ricercatori scientifici di talento, italiani e stranieri.



Un grande momento di apertura e sensibilizzazione verso la ricerca che verrà trasmesso in diretta su RDS 100% Grandi Successi – Radio Partner dell’evento - e sul canale RDS Social TV al 265 del DTT, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone e amplificare la collaborazione con la Fondazione che si sintonizzerà live per alzare tutti insieme i calici delle bollicine di montagna dell’istituto Trento Doc, in una grande piazza virtuale. La diretta dell’inaugurazione verrà trasmessa sulla pagina Facebook di Milano Wine Week.

Il debutto del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo



Non solo Trentodoc. Anche i Vini d’Abruzzo saranno protagonisti della quarta edizione della Milano Wine Week e il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo animerà il quartiere di Porta Venezia, storico cuore pulsante della kermesse milanese dedicata agli operatori e agli appassionati. La regione più green d’Europa rappresenta sempre più un’eccellenza del Made in Italy enologico che ha molto da raccontare e che ha scelto un palcoscenico sfidante, come Milano, per farlo.



«È tempo di ripartenza e, finalmente, accanto agli eventi digitali che tanto ci hanno insegnato in questi difficili mesi si torna a fare eventi in presenza - spiega Valentino Di Campli presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo - Milano è una piazza importante di incontro e di business, la Milano Wine Week si presenta in questa nuova edizione come un’occasione per raccontare agli operatori del settore - e non solo - la straordinaria varietà dei vini d’Abruzzo con il nostro Montepulciano d’Abruzzo a fare da capofila, ma dando voce anche a diverse referenze di Pecorino - sempre più richiesto dai mercati - Cerasuolo e Trebbiano d’Abruzzo».



Porta Venezia, tra business, shopping cibo e vino

I locali e i ristoranti del quartiere di Porta Venezia - fucina del business, dello shopping e della ristorazione milanese - proporranno in degustazione, durante tutta la manifestazione, i Vini d’Abruzzo in collaborazione con il Consorzio.

Tra i protagonisti anche Centinari Franciacorta



Tra gli “esordienti” anche Centinari Franciacorta che parteciperà al primo appuntamento con Wine Business City, la manifestazione B2B organizzata all’interno della quarta edizione della Milano Wine Week nelle sue prime giornate, il 3 e 4 ottobre 2021, negli ampi spazi di Megawatt Court in via Watt 15.



I due giorni di Wine Business City, dal tema “Energia per il business del vino che cambia”, sono dedicati a un pubblico di operatori nazionali ed internazionali, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino i vini Centinari Franciacorta tra circa 200 selezionatissime cantine provenienti da tutto il Paese, con degustazioni e incontri di alto profilo professionale in un periodo cruciale per il commercio vinicolo, e un percorso inedito organizzato per aree tematiche, secondo i tipi di vino e non per zone geografiche. A supporto delle aziende e degli operatori, un’agile e innovativa app con cui pianificare e gestire l’agenda di appuntamenti: un’occasione di grande interesse, dunque, per incontrare nuovi operatori interessati a prodotti di qualità superiore, quali quelli di Centinari Franciacorta.