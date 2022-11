Caviar Party, una selezione esclusiva firmata Giaveri

Una lussuosa confezione che offre la possibilità di degustare la più ampia tra le collezioni di caviale disponibili sul mercato, 8 etichette coloratissime che rappresentano la migliore selezione di Caviar Giaveri, l’azienda trevigiana che alleva 10 diverse specie di storioni. “Caviar Party” è un vero e proprio percorso gustativo ed emozionale, una verticale indimenticabile che permette di comprendere l’evoluzione di un prodotto unico come il caviale attraverso le sue diverse declinazioni.

Il primo è il Caviale Siberian Classic di colore grigio ambrato, con note gustative iodate e delicate, sfizio anche per il palato più esigente. Si prosegue con il Caviale Osietra Classic, di colore marrone con note gustative più complesse e marine, sfumature di noce, uova croccanti e prelibate, da sempre apprezzato dagli intenditori più esigenti. Al terzo posto il Caviale Beluga Siberian, grigio brunastro con un sapore unico e burroso, uova morbide e di grandi dimensioni: fiore all’occhiello della Collezione Giaveri.

Caviar Party di Caviar Giaveri

Si prosegue con il Caviale White Sturgeon Deluxe, grigio antracite-nero con sfumature amabili e leggere, un caviale equilibrato e versatile. Si passa al Caviale Golden Sterlet, esclusivo e raro, giallo oro con caratteristiche decise, un’esperienza di sapore unica. Si ottiene dallo storione Sterleto, un piccolo pesce albino, bianco e sofisticato. Al sesto “assaggio” abbiamo il Caviale Sevruga, grigio perlato con note marine, decise, è il caviale più piccolo per eccellenza, un uovo dalle dimensioni ridotte carico del finissimo aroma che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Proseguiamo con il Persian Osietra, il più ricercato in assoluto, esistono solo pochissimi esemplari che donano questa selezione di uova tra le più pregiate ed apprezzate al Mondo. Il colore oro delle stesse e il gusto indescrivibilmente unico, con consistenza croccante, lo rendono una delle prelibatezze più esclusive in assoluto. Per finire il famoso Caviale Beluga: grigio perlato, le cui uova sono delicate e di grandissimo calibro, ci vogliono 30 anni per ottenere questo caviale per antonomasia, da degustare in tutta la sua purezza per un’esperienza inimitabile e indimenticabile.

“Caviar Party” si trova nei migliori ristoranti in Italia e all’estero, in gastronomie ed enoteche selezionate. Inoltre si può facilmente ordinare nella boutique online, e verrà spedito a casa vostra in 48 ore, direttamente dal produttore al consumatore.

Per scoprire tutte le idee regalo firmate Caviar Giaveri, clicca qui.