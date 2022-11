Cotechino precotto con Mora Romagnola, eccellenza in tavola

Tipico del periodo natalizio, il cotechino viene preparato con un impasto a base di carne, cotenna di maiale, sale e aromi. Si presenta con diverse caratteristiche a seconda della zona di produzione. Ha una storia antichissima: come tutti gli insaccati è nato dalla necessità di conservare la carne del maiale e farne scorta per l’inverno.

Cotechino con Mora Romagnola di Officine Gastronomiche Spadoni

Un’idea delle Officine Gastronomiche Spadoni è il Cotechino con Mora Romagnola, un’antica razza suina autoctona diventata Presidio Slow Food perché a rischio di estinzione. È particolarmente adatta alla produzione di salumi di pregio come culatello e spalla cruda, ma anche arrosti, grigliate e braciole che esaltano aromi e gusto di questa rarità. Viene allevata allo stato semibrado nelle colline di Brisighella (Ra) e si nutre principalmente di cereali e ghiande muovendosi in libertà in oltre 90 ettari di boschi e colline.

Questo cotechino è perfetto per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli, ma non vuole rinunciare al piacere di un prodotto di qualità. Infatti è sufficiente cuocerlo per 20 minuti in acqua bollente per poter assaporare questa gustosa pietanza. È senza glutine, latte e derivati.

