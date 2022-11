“The Icons” di Veuve Clicquot, per gli amanti dello Champagne

Un regalo che sa di storia ma anche di futuro, per gli amanti dello Champagne. C’è l’imbarazzo della scelta tra i quattro oggetti che hanno fatto la storia della Maison rivisitati secondo i principi dell’economia circolare per celebrare il 250° anniversario. Per farlo sono stati coinvolti nel progetto “The Icons” il Central Saint Martins College of Art and Design (centro internazionale e innovativo per l’insegnamento e la ricerca che fa capo alla University of the Arts London) e Smeg, eccellenza del Made in Italy nel settore elettrodomestici. Di seguito gli articoli che fanno parte di questa nuova collezione.

La collezione The Icons di Veuve Clicquot

Clicquot Ice Jacket , lanciata nel 2004, rappresenta il giusto mix di design, innovazione e haute couture. Ispirata alle mute dei sub, è un involucro funzionale che mantiene lo champagne al fresco ovunque fino ad un’ora. La nuova versione è stata ridisegnata per mantenere la proprietà termica senza il ricorso al neoprene, ma utilizzando un rivoluzionario processo high-tech tratto dal settore moda. Disponibile con le Cuvée Yellow Label e Rosé, può essere personalizzata con un nome o un messaggio.

La collezione “The Icons” è disponibile online su tannico.it, callmewine.com, rinascente.it e in tutti gli store Rinascente.

