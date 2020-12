Altri 814 morti, Rt però sotto l'1: cinque regioni diventano gialle

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 19:05

Altri 814 morti, Rt però sotto l'1

Rt nazionale finalmente sotto l'1: è a 0,91%

Tutti i cambi di colore

enerdì: tempo di bilanci settimanali, soliti bollettini e colori che cambiano. Il 4 dicembre i nuovi casi disono +24.099, +1,4% rispetto al giorno prima (giovedì erano +23.225), mentre isono +814, +1,4% ( ieri erano +993, un record ), per un totale di 58.852 vittime da febbraio., sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Si tratta di un trend cominciato a fine novembre, che si verifica per l’ottava volta nella seconda ondata.Però le persone che hanno perso la vita sono più di 800 per la quarta volta nella. Nel periodo di marzo-aprile soltanto tre volte ci sono state più di 800 vittime. Del resto si sa che il numero disarà l’ultimo a diminuire e in modo lento.sono stati 212.741, cioè 13.988 in meno rispetto a ieri quando erano stati 226.729. Mentre ilè dell’11,3%: giovedì era del 10,2%.Poi c'è l'indice di: tutte le Regioni italiane migliorano in base al monitoraggio settimanale della cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero alla Salute.L'scende per la prima volta da settimane sotto l'1, cioè a 0,91%. Sono potenzialmente tuttee quindi il ministro alla Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con i passaggi verso zone con meno restrizioni rispetto a quella occupata adesso (non si possono comunque fare "doppi salti"). Sarà operativa daLe regionipassano da areaad area. Inoltre sono rinnovate le misure restrittive vigenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.Piemonte e Lombardia restano arancioni come dalla scorsa settimana. In fascia arancione restano anche Calabria e Basilicata. L'Abruzzo rimane in fascia rossa.e la Provincia Autonoma dipassano da areaad areaQuesti sono gli Rt delle varie realtà locali:L'unica Regione ad avere un Rt, e quindi uno scenario, che la porterebbe in zona arancione è il, che però ha un rischio moderato, che quindi la fa finire comunque in zona gialla. Sono quattro le realtà che hanno in Rt superiore a uno, significa che in tutte le altre la curva dei nuovi casi è in discesa. Tra tutte, il rischio alto lo hanno solo Puglia, Sardegna e Calabria (perché non ha dati completi).