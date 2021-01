Rt della Lombardia sbagliato? Da domenica può tornare arancio

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 14:48

Il Duomo di Milano deserto causa zona rossa

Dall'errore al ricorso al Tar

La situazione europea

er la“rossa” è «sbagliato il dato Rt». La Regione, come riporta il Corriere della Sera, è tornata a chiedere al Governo passare in. Per sostenere la decisione, i tecnici della Regione dovrebbero trasmettere al ministero della Salute i nuovi dati. Un'operazione che svela l'altarino: gli stessihanno sbagliato il calcolo dell’Rt nell’ultimo monitoraggio. Con la correzione, però, è ripartita la sollecitazione alla cabina di regia nazionale che ora dovrà fornire al ministro della Salute Roberto Speranza gli elementi per firmare una. Quella che già da domenica 24 potrebbe portare la Lombardia in zona arancione.Un percorso a ostacoli, insomma, che ha le tinte dell'autosabotaggio ma che non ha bloccato il ricorso della Lombardia alper chiedere il passaggio di fascia. Il nodo è legato all’indice Rt che nell’ultimotrasmesso era superiore a 1,25 e, dunque, in base ai nuovi criteri, ha fatto scattare automaticamente la fascia più restrittiva. Ma la Lombardia ha subitoche si trattasse di una fotografia reale: «Tale dato è in ritardo rispetto al contagio sia perché è calcolato sui, i quali sviluppano i sintomi a distanza di giorni dalla data in cui sono entrati in contatto con il virus, sia perché, proprio non considerando il dato dei contagiati non sintomatici, non fa emergere le catene di trasmissione trache restano occulte».Al di là del caso lombardo che, con un esito positivo vorrebbe dire almeno la riapertura dei negozi al dettaglio e il mancato obbligo dell'autocertificazione, nuove misure restrittive modificano il. Per limitare inon essenziali, l'Ue ha pensato all'introduzione di test obbligatori alla partenza e quarantena all'arrivo per chi viaggerà da aree ad alto rischio che verranno identificate con una nuova colorazione: rosso scuro. La misura rappresenta la principale novità del video summit dedicato al, tenutosi il 21 gennaio. Una riunione convocata dal presidente del Consiglio europeo,, per contrastare la diffusione delle nuove varianti del virus che, ha spiegato, «ci preoccupano molto: la situazione è seria».Al di là della questione, aggravata dalla circolazione delle nuove varianti del virus, la volontà è quella di evitare una nuova e dannosa frantumazione di. Per questo i leader si sono impegnati a mantenere aperte le frontiere interne ma hanno deciso di scoraggiare i viaggi non essenziali: resteranno possibili quelli pere per la circolazione delle. Gli europei si preparano anche a blindare ulteriormente le frontiere esterne dell'Unione. L'Olanda ha già chiuso i voli da 17 nazioni extra-Ue, come Regno Unito e Sud Africa.E nel frattempo laha annunciato che a partire da domenica 24 a mezzanotte tutti i viaggiatori in arrivo dagli altri paesi dell'Unione europea dovranno avere il certificato di un tampone molecolare negativo effettuato 72 ore prima della partenza.