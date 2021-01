Aperti a cena in zona gialla? Per i ristoranti si apre uno spiraglio

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 16:42

Si tornerà a cena nei ristoranti in zona gialla?

Perchè a pranzo sì e a cena no?

Ristoranti luoghi sicuri

prire i locali che si trovano in zona gialla anche a. È la richiesta (che sta diventando un'ipotesi), l’ennesima, avanzata da, che rappresenta 40mila aziende in Italia, alla presidenza del Consiglio, al ministro allo Sviluppo economicoal ministro alla Salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per chiedere la riapertura immediata dei locali inanche la sera.«Perché, in zona gialla, asi può aprire e a cena no? - spiega il portavoce Tni-Ristoratori Toscana- abbiamo chiesto ai prefetti di tutta Italia le prove scientifiche che sono alla base delle restrizion i. Lo abbiamo chiesto alladel Consiglio e alla Regione Toscana. Abbiamo avuto numerosi incontri a tutti i livelli istituzionali e siamo riusciti a far sentire la nostra voce. Alcune fonti ci dicono che sembra che ilstia valutando la possibilità di aprire i nostri locali anche a cena, nelle zone gialle. Speriamo sia così. Sarebbe una decisione che va incontro a migliaia e migliaia di imprese che ora stanno rischiando la».Secondo una ricerca della Public Health England «i ristoranti sono tra i luoghi più sicuri, meno rischiosi di supermercati e scuole. Inoltre, una nuova indagine pubblicata da un pool di scienziati inevidenzia lo scarso impatto dei pubblici esercizi nella creazione di focolai: 3/4 avvengono in casa, il resto a lavoro o in altri luoghi. Solo lo 0,8% nei locali. Quindi non ha senso tenerci. Soprattutto considerando che siamo sottoposti a protocolli che sono tra i più rigidi di Europa e che le restrizioni che riguardano la capienza valgono sia a pranzo che a cena. Però vogliamo di più, non ci bastano gli studi: vogliamo che sia ila riconoscere i nostri locali come spazi sicuri e quindi a darci la possibilità di aprire la».Naccari aggiunge: «Noi stiamo lottando per salvare le nostre aziende, essere riconosciuti come luoghi sicuri e fare in modo che tutti i livelli istituzionali e l'opinione pubblica ci identifichino come luoghi sicuri. La protesta deve essere atta a legittimarci e non a delegittimarci. Noi continueremo a lottare per far sì che le nostre proposte siano riconosciute, questo è il nostro obiettivo. Questo è quello che ci tiene uniti e questo vuol dire fare sindacato allo stato puro. Lo facciamo per noi, per le nostre aziende, per i nostri dipendenti e per l'Italia che vive grazie alle nostre luci accese».