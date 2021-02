Boom di contagi a Brescia. Ecco la zona arancione rafforzata in tutta la provincia e in 8 comuni bergamaschi

Primo Piano del 23 febbraio 2021 | 12:43

L

Piazza della Loggia, a Brescia

Bertolaso: «Segno della terza ondata»

Vaccini, l'arma per uscire dalla crisi

Tutte le zone rosse italiane

a Provincia die otto comuni della provincia diconfinanti con Brescia sono indefinita "" dalle 18 di martedì. La misura è stata presa da Regione Lombardia d'intesa con il governo. Forse anche a causa di questo picco, il Premierha convocato un po' a sorpresa già per oggi alle 19 una riunione con i Ministri e alcuni esperti per iniziare la discussione che porterà all'emanazione del nuovo Dpcm post 5 marzo.Tutto mentre iregistrati nelle ultime 24 ore sono stati 13.314 con 356. Itotali (molecolari e antigenici) sono stati 303.850, ovvero 133.178 in più rispetto a ieri quando erano stati 170.672. Il tasso diè 4,4% (l’approssimazione di 4,38%)La decisione è arrivata dopo che nelle ultime ore il numero di contagi in provincia di Brescia ha raggiungendo livelli alti e allarmanti, tanto che referendo in Consiglio regionale, il consulenteha parlato chiaramente di «terza ondata». Il Pirellone ha dunque deciso di istituire dalle 18 di oggi una «zona arancione rafforzata» nel Bresciano e anche in otto Comuni bergamaschi al confine:. In questi paesi saranno varate una serie di, tra le quali la chiusura da domani delle scuole e l’effettuazione da giovedì di vaccinazioni a tappeto di 120 mila persone.Il termine rafforzato deriva proprio dalla chiusura delle, allo stop delle attività universitarie in presenza, al divieto di recarsi presso le seconde case, all'utilizzo obbligatorio di, a quello delle mascherine chirurgiche sui mezzi di trasporto.«La Regione attuerà una rimodulazione della strategiacome strumento prioritario di contenimento del contagio - ha spiegato l’assessore regionale al Welfare-: verranno concentrati, nei limiti del possibile e delle linee guida del ministero, le attività di vaccinazione. In particolare partendo dai comuni al confine tra la provincia di Brescia e di Bergamo con presenza importante di focolaio di contagio legato alle varianti e situazione di tensione legata alla saturazione delle. Quesdto mantenendo le vaccinazioni per gli over 80 e quelle per le categorie in fase 1 bis. Utilizziamo però la strategia vaccinale come strumento di contenimento della diffusione, concentrandoci verso quelle fasce, quei comuni, quelle province e distretti che sono più critici. La rimodulazione della strategia vaccinale inizierà da giovedì perché abbiamo bisogno di almeno un giorno per andare a individuare in maniera più puntuale ie prioritariamente dove intervenire».Nel nuovo piano di vaccinazioni che scatterà giovedì si comincerà tenendo conto come priorità deglima si concentrerà su categorie professionali e verranno riviste le categorie da aggredire e vaccinare. Daial confine tra le due province si andrà poi man mano verso Brescia. «Cercheremo di utilizzare le poche munizioni che abbiamo a disposizione - ha detto Bertolaso - e moduleremo quel poco che abbiamo in modo da concentrarlo là dove dobbiamo contrastare il più possibile il nemico».La provincia di Brescia e i comuni della bergamasca, seppur non formalmente in, si aggiungono ad altre zone d'Italia che invece sono in zona rossa ufficiale. Al momento, sono:Ventimiglia, SanremoTermoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi, Bonefro, Lupara, Montelongo, Morrone del Sannio e Provvidenti.tutta la provincia di Perugia e San Venanzo (Terni).le province di Pescara e Chieti.Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De' Conti, Sirolo, Staffolo.Colleferro e Carpineto (Roma), Roccagorga (Latina), Torrice (Frosinone).Re (Verbano-Cusio-Ossola).Bono (Sassari)