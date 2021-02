Ippolito: Vaccino unica strada Passaporto, rischio discriminazione

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 10:52

Secondo Giuseppe Ippolito l'unica via d'uscita dalla pandemia è il vaccino

Il passaporto vaccinale

La campagna vaccinale

Esitazioni diversificate

divide, ancora, gli italiani. Ma per, direttore scientifico dell’ospedaledi Roma non c’è dubbio che questo sia il nostro unico strumento per uscire dalla pandemia.Sebbene una rilevazionedi fine anno indicasse che almeno un terzo degli italiani è esitante di fronte alla cura per il(un dato in linea con altri paesi come Germania e Spagna), Ippolito si dice certo che «se le cose sono spiegate chiaramente, vengono capite». Le sue parole, raccolte da un’intervista ad Avvenire, toccano diversi punti: dalla campagna vaccinale al profilo dei reticenti, dall’immunità di gregge al patentino vaccinale.Sulla proposta di rilasciare undi avvenuta vaccinazione, tema supportato anche da Italia a Tavola , Ippolito non dà una risposta netta ma mette in chiaro unbasilare: «Molte attività dovranno esserea chi non è vaccinato: ristorante, cinema, stadio, aereo. Le misure potranno essere adottate quando il vaccino sarà disponibile per tutti, altrimenti sarebbero un fattore».Il problema, quindi, si pone a monte: a che punto stiamo con i vaccini ricevuti e iniettati? Nel Lazio, per esempio , nel primo giorno utile, oltre 100mila ultraottantenni si sono prenotati per ricevere la prima dose di vaccino. Dose che, però, sembra non essere immediatamente. Per questo, «serviranno tanti vaccini e diversi. Non è detto che basterà vaccinarsi una volta e saremo a posto per sempre. Uno degli scenari più verosimili è che il virus diventie tutti noi con vaccini e infezioni naturali acquisiremo livelli crescenti disino a limitare le forme gravi», ha affermato il medico.Una prospettiva che sembra allontanare il raggiungimento dell’i«Se per immunità di gregge intendiamo bloccare totalmente il virus, ho seri dubbi che riusciremo mai a raggiungerla», ha affermato Ippolito. Il messaggio è chiaro: vaccinarsi serve per far sì che il sistema ospedaliero non sia più in sofferenza e che, a lungo andare, la malattia si trasformi in un sempliceIn attesa che le razioni arrivino, non si deve restare con le mani in mano. Obbligatoriochi ancora non si fida della scienza e delle agenzie nazionali e internazionali che hanno vidimato i test sui vaccini. Secondo Ippolito, infatti, ci sono cinquedi scettici su cui agire: «Chi pensa di non essere a rischio di ammalarsi, chi non capisce o non vuole capire l’importanza della vaccinazione come atto civico, chi ha dubbi sull’efficacia, chi ha paura degli effetti collaterali e chi pensa sia stato sviluppato troppo alla svelta».