L’Italia sempre più arancione e i ristoranti cominciano a sperare

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 08:57

Spiraglio per i ristoranti

Zona arancione per quasi tutta Italia

Anche cinema e teatri sperano

Cosa succede in quelle Regioni già arancioni



Tra le regioni che sono già in fascia arancione da una settimana - Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto - alcune hanno dati da fascia gialla.

uovo venerdì, nuovo cambio di colori. Dal monitoraggio di oggi soloe un po' a sorpresa larimangano in, la fascia di rischio più alta. Tutte le altre scendono nella zona arancione dove riaprono negozi, parrucchieri, centri estetici e gli spostamenti sono liberi all’interno del Comune.Tornano, dunque, in arancione la. In arancione anche Piemonte e Toscana, in apprensione fino all'ultimo per via dei dati sulla pressione ospedaliera.L’altra buona notizia, in particolar modo per i ristoranti, è che, in realtà molte aree hanno numeri da Il che consente di ipotizzare la riapertura di tali attività a pranzo ma con un orario ridotto che potrebbe terminare alle 15 o alle 16 dopo il 20 di aprile , al massimo a fine mese. Tale ipotesi sarà sottoposta agli esperti del. Si pensa anche di rinnovare l’esenzione dalla tassa per chi ha spazi all’aperto. Da questa ipotesi potrebbero essere esclusi, almeno nella prima fase, iPossibile la ripresa, con regole strette, anche per. I protocolli sono già stati predisposti e il via libera del Cts è arrivato a fine febbraio, quando era stato previsto il via libera per ilIl decreto appena entrato in vigore prevede restrizioni fino al 30 aprile, ma il pressing deidel centrodestra, della Lega e soprattutto delle associazioni di categoria potrebbe aprire qualche spiraglio e portare a una rivalutazione già dopo il. In questo caso si dovrà comunque tenere conto del numero di persone che sono state vaccinate e le Regioni che - pur avendo le scorte - dimostreranno di non essere in regola con il piano, non potranno beneficiare delle eventuali riaperture. Unache potrebbe non riguardare l’, forse anche il, che dopo mesi di restrizioni e zone rosse adesso vede la, anche se non in tempi brevissimi.