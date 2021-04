Per fermare la rabbia dei ristoratori serve solo [una data per ripartire]

Primo Piano del 08 aprile 2021 | 16:31

L

Mario Draghi deve prendere in mano la situazione

Regna il caos, sorgono le proteste

Imprese e cittadini allo stremo

Una politica che specula sulle sofferenze

Scontri a Roma

Draghi prenda in mano la situazione



E non può che essere il premier Draghi. La sua autorevolezza deriva anche dal dire poche parole, ma sempre chiare. Ci dica qualcosa e prenda qualche impegno.

I ristoratori sognano la riapertura

ha ormai ceduto il posto alla sfiducia. L’insoddisfazione alla. La preoccupazione alla paura. Il mondo dei pubblici esercizi, dei commercianti, dei gestori di palestre o centri estetici, come quello dello spettacolo, è in ebollizione. È un po’ tutto il mondo dellee del lavoro autonomo che ormai non regge più dopo un anno di chiusure e di crisi. Ed è forse l’intera Italia che non tiene più. Le sempre più frequenti manifestazioni di, più o meno spontanee e più o meno pilotata dalle frange estremiste dell’estrema destra, sono il segnale più evidente di quel disagio profondo che da mesi andiamo indicando come il pericolo più grave di questa ondivaga gestione dellaTroppi pareri contrapposti. Troppe opinioni. Troppe. C’è un clima che giorno dopo giorno ha minato alla base le ragioni di una convivenza civile e di una solidarietà senza la quale sarà molto difficile poter vincere lacontro un virus che colpisce proprio le nostre debolezze. Gli scontri in piazza Montecitorio dell’altro giorno , al di là delle oggettive responsabilità degli organizzatori della manifestazione, come i suicidi o le aperture per sfidare le chiusure imposte per decreto, fanno emergere una frattura sociale che nemmeno negli anni della più dura contestazione o del terrorismo si erano mai manifestati:L’Italia non è mai stata così divisa. C’è chi oggi non ha, perché se lo guadagnava ogni giorno rischiando in proprio (e che magari un tempo era magari ritenuto evasore fiscale). E c’è invece chi il reddito ce l’ha sicuro e magari può tranquillamente starsene a casa in smart working ed è pure tutelato dai sindacati. Ci sono due Italie: un’che non può lavorare per decreto ed un’altra che troppo spesso si disinteressa della prima o, peggio, la giudica… Ed è ferma l'Italia dell'accoglienza, del turismo, del tempo libero e della cultura. Il compartoe socialmente più importante del Paese.E non è un’Italia, come piacerebbe a certi politici, divisa fra destra e sinistra. È un Paese stremato e allo sbando in cui sembrano essersi invertiti molti luoghi comuni o le classificazioni e gli schieramenti del secolo scorso. Parliamo di decine di migliaia di aziende a rischio. Parliamo di cittadini che non ne possono più e che non hanno solo il problema die costi fissi che non si possono cancellare, ma che hanno anche la responsabilità delle famiglie dei dipendenti e di quelle dei fornitori… Insomma,. Parliamo di milioni di persone che aspettano non solo aiuti economici , ma anche un minimo di certezza sul loro futuro. E tutti hanno una sola domanda: quando si potrà riprendere a lavorare?Di fronte alla tragedia di baristi, ristoratori, gestori di catering o palestreCosa rispondono le istituzioni a chi si è magari già rivolto agli usurai perché le banche gli chiude le porte e lo Stato o le Regioni gli dà aiuti che a male pena coprono il 10% delle perdite subite?. I politici si limitano a litigare fra di loro e addirittura ci sono i politici che tentano di speculare su questa frattura proclamandosi paladini delle, costi quello che costi, invece che difensori della salute sopra ogni cosa. Quasi che la tutela di lavoro e sicurezza non fossero un dovere, a prescindere, di tutti i politici e di qualunque colore politico. E c’è chi pure pensa di potersi proporre come statista e guidare un partito al tempo stesso di lotta e di governo. Ed è forse questo soffiare sul fuoco (per spegnerlo o riattivarlo), o il tenere il piede in due scarpe, che crea equivoci e permette ai criminali o agli agitatori di professione di creare il caos. Chiedere rigore ai politici oggi è però davvero difficile. Isi scannano sulle dosi dei vaccini che poi assegnano a casaccio ad amici o a qualche casta. Sulle scuole ognuno fa quello vuole.E che dire di unche mette un Paese in lockdown a Pasqua, ma permette di andare all’? Per non parlare dei falsi nel conteggio dei morti o dell’incapacità (da cui stiamo forse uscendo) di organizzare una campagna vaccinale seria. È evidente che in questo caos politico, baristi o ristoratori che stanno perdendo tutto, a partire dalla speranza, possano cedere all’esasperazione. E non ci si può certo girare dall’altra parte pensando che tanto prima o poi si riaprirà. Ora si fa a gara per chi spara le date: il solito Salvini pretendo di fissare il 20 aprile (quando nemmeno Londra sarà fuori dal lockdown definitivamente). Calenda indica invece il 14 maggio e ora il ministro Garavaglia butta lì il 2 giugno . E tutti dimenticano la figuraccia fatta dal Ministro Franceschini che aveva assicurato per il 27 marzo la riapertura di cinema e teatri.Oggi più che mai serve unità e nervi saldi per fare uniti l’ultimo miglio. I capi-popolo che vogliono sfruttare la crisi non servono a nessuno, ma il Governo deve dare anche risposte a chi, con senso die sacrificio, rappresenta un mondo in crisi e che non può più accontentarsi delle briciole e delle promesse al vento.hanno finora evitato che davvero scoppiasse la rivolta, ma hanno bisogno di risposte chiare. Il Governo deve mettere con urgenza in campo rimborsi adeguati e fissare delle date per riaprire i ristoranti in sicurezza … Cosa potrebbe succedere si è già cominciato a vedere.Imprese e lavoratori hanno diritto di avere una certezza