Covid, 19.903 nuovi casi in Italia mentre in Usa si parte con il vaccino

Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni in Italia

Via libera in Usa al vaccino Pfizer-BioNTech

In Italia si parte a gennaio e vaccino per tutti entro l’estate

Il tasso di positività sale di poco al 10,1%

Record assoluto di casi in Veneto

rami i casi dinel mondo superano i 71 milioni secondo i dati diffusi dalla, mentre iconfermati sono 1.594.807 dall’inizio dellaOggi (12 dicembre) ini nuovi casi sono 19.903 per un totale di almeno 1.825.775 persone (compresi guariti e morti) che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e 649 i morti (per un totale di 64.036 vittime da febbraio) con undiche sale di poco al 10,1%.Ma oggi c’è anche una: lastatunitense ha, infatti,l'uso del. Il disco verde dalla Food and Drug Administration dà, quindi, di fatto ilallaimmediata di milioni di dosi di vaccino negli Usa, circa 2,9 milioni.La primasu un cittadino americano, ha affermato il ministro della Sanità, potrebbe avvenire già lunedì, se non prima. I primi ad essere vaccinati, secondo i criteri già stabiliti dalla Fda, saranno il personale medico e ospedaliero in prima linea e gli ospiti delle case di riposo e di lunga degenza. Il via libera della Fda è arrivato dopo una giornata carica di tensione in cui, secondo alcune fonti citate dal Washington Post, la Casa Bianca sarebbe arrivata a minacciare il siluramento del numero uno dell'agenzia federale, Stephen Hahn, se l'autorizzazione all'uso del vaccino non fosse arrivata entro la giornata di venerdì. LasaràE in Italia ? «sarà il mese delle vaccinazioni e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa - ha detto ministro della Salute- Il 29 dicembredarà il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l'Aifa e l'Italia saranno pronte a partire. Il cuore delle vaccinazioni sarà ine sicura».Intanto isono saliti in 24 ore, ma sono sotto quota 20mila per il settimo giorno consecutivo. Nonostante l’indicesia sceso a 0,82 e ci troviamo «in una fase di decrescita», l’incidenza dei casi rimane dunque alta, pari a 193 per 100 mila abitanti (calcolata in una settimana fino al 9 dicembre), come spiega il presidente dell’Iss: «L’incidenza è un numero ancora lontano, ribadisco lontano, dalla nostra possibilità di tracciare puntualmente tutti i nuovi casi».Da notare che durante tutta la settimana si sono fatte: oggi isono stati 196.439, ovvero 6.023 in più rispetto a ieri quando erano stati 190.416. Mentre il tasso di positività è del 10,1% (l’approssimazione di 10,131%).Leoggi sono 24.728 per un totale 1.076.891. Mentre glisono in totale 684.848, pari a -5.475 rispetto a ieri. Scendono inei reparti Covid ordinari (-496) e quelli in(-66). Anche se sono entrate 195 persone in terapia intensiva: vuol dire che nelle ultime 24 ore sono usciti da questi reparti 266 pazienti (195+66) in quanto migliorati o deceduti.Non migliora la situazione in, la più colpita dal 5 dicembre. Anzi oggi la Regione registra il suo record assoluto di nuovi positivi con +5.098, superando il picco di +4.197 del 10 dicembre, con più di 100 vittime per il terzo giorno di fila.