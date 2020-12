E se partisse il turismo dei vaccini? Gli indiani puntano al Regno Unito

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 13:50

D

Dall'India verso il Regno Unito potrebbe partire il turismo del vaccino

Le agenzie di viaggio fiutano l'affare

Problemi burocratici e quarantena

Pacchetto "volo+vaccino"

India potenziale miniera d'oro

Le Prugne della California

opo che ilha affossato ile i, ilpotrebbe rianimarli. Nella corsa all'c'è chi parla già di, almeno dopo il via libera arrivato del Regno Unito alla distribuzione del medicinale Pfizer , uno dei primi a essere stati messi a punto, con una efficacia annunciata del 90%.Il problema è che per adesso i viaggi si concentrerebbero appunto sull', primo Paese al mondo a essere giunto all'ok finale della. L'tanto per cambiare è indietro, e il ministro della Salute Roberto Speranza ha fornito numeri poco chiari . Mentre l'vuole puntare ad acquistare quattro dosi a cittadino Intanto, secondo quanto ha riferito l'agenzia Press Trust of India, nel Paese asiatico - fra i più colpiti dalla- alcunehanno iniziato a ricevere richieste da cittadini indiani desiderosi di volare a Londra proprio per poter sfruttare la disponibilità del vaccino, che inizierà a essere somministrato alle categorie più esposte e quindi via via al resto della popolazione.Eppure difficilmente ipotrebbero essere inseriti nelle liste di vaccinazione preparate dal sistema sanitario britannico e questi speciali turisti dovrebbero comunque essere soggetti prima alla lungaprevista per chi arriva dall'estero. Ne varrebbe lo stesso la pena?Quel che è certo è che in un anno nero per il settore, comunque, queste richieste hanno già stimolato l'appetito degliqualcuno avrebbe pensato già a unda proporre agli indiani con maggiori disponibilità economiche.Se il colosso asiatico dovesse rimanere indietro nella distribuzione dei vaccini (e i numeri giganteschi giustificano qualche dubbio), il Regno Unito, che accoglie almeno 1,5 milioni di cittadini nati o con origini indiane, potrebbe diventare una delleprivilegiate di questo, aspettando la piena ripresa del. E anche qui l'Italia rimarrebbe indietro.