Speranza: Stop all'asporto nei bar dalle 18, musei aperti in zona gialla e ipotesi di una zona bianca

Pubblicato il 13 gennaio 2021

Roberto Speranza (fonte: Ansa)

Venerdì le nuove ordinanze

Vaccini: Si punta a 250 milioni di dosi

el suo intervento alladi questa mattina, il ministro alla Salute,ha tracciato il bilancio della situazionein Italia iniziando a dare qualche indicazione sulle restrizioni che entreranno nel prossimo Dpcm e non potendosi esimere da commentare la crisi diin atto e fare poi il punto della situazione sulla questione vaccini.«Non c'è altra strada diversa dall'unità per affrontare questa emergenza - ha detto - la più grande dal dopoguerra. Ecco perché mi rivolgo allae all'. Nei prossimi mesi sarà tutto terribilmente complicato, teniamo fuori dalla battaglia politica la salute degli italiani, sarebbeimperdonabile rallentare nell'ultimo miglio».Arriveranno- secondo quanto si apprende - le ordinanze del ministro della Salute , Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio. Secondo l'ultimodella cabina di regia - riportato da Speranza nelle comunicazioni alla Camera - 12 regioni eautonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso.A questo proposito Speranza ha riferito che «è intenzione del Governo confermare il divieto di spostamento anche tra Regioni in zona gialla e vietare l' asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto». C'è poi intenzione di riaprire iin area gialla. Oltre alle aree rosse, arancioni e gialle «il Governo ha intenzione di prevedere anche una quarta area,, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti e Rt sotto a 1».Scelte che derivano da un’altra considerazione del Ministro: «Questa settimana - ha sottolineato - c'è ungenerale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l'indicee focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare. L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva, pertanto il Governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di». Ilsu questo punto è molto più severo indicando fino al 31 luglio la necessità di prolungare lo stato d’emergenza. Capitolo vaccini : «Con la campagna di- ha detto Speranza - vediamo la luce in fondo al tunnel. Il Covid ha le ore contate, ma non abbiamo ancora vinto, siamo alle prime battute di una lunga e difficile maratona. Sono convinto che la stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza ricorrere all'. Per il governo resta comunque fondamentale l'obiettivo dell'immunità di gregge. A chi ha dubbi sui vaccini dobbiamo rispondere con la, l'evidenza scientifica e la capacità di ascolto e dialogo, non con gli insulti o con una guerra ideologica tra fan della scienza e primitivi delle caverne».Ma l’ordine dellee laa che punto sono? «Ad oggi - ha risposto Speranza - abbiamo siglato opzioni per circa 226 milioni di dosi che nelle prossime settimane aumenteranno ulteriormente sino a giungere a 250 milioni esercitando sempre il diritto di opzione previsto dagli accordi europei che ci consente di bloccare per ognisiglato dall'Unione il 13,46% di vaccini. Abbiamo opzionato così quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli. Tutto quello che si poteva e si doveva fare per approvvigionarsi del vaccino è stato fatto con attenzione e per tempo».«Nel primo trimestre 2021 - prosegue Speranza - è attesa l'autorizzazione anche del vaccino di. I risultati del vaccino italiano ReiThera sono molto incoraggianti. Stiamo lavorando parallelamente ad organizzare le forze e l'Italia è pronta a mettere in campo unaforte: si aggiungeranno 40milaed entreranno anche le farmacie in campo».