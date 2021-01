Recovery Plan, arriva la nuova bozza. Il Governo rischia la crisi, i ristoranti attendono fondi

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 17:34

Attesa dei ristoratori per l'approvazione del Recovery Plan





I soldi per turismo e cultura

Gli altri fondi

La crisi di Governo

utto cambi, perché nulla cambi. L’ultima bozza delarriva sulle scrivanie del Governo ma, nonostante gli spostamenti di cifre e numeri, non sembrano esserci novità per ristorazione e turismo. Il documento di 171 pagine, per sei missioni totali, suddivise in 47 linee di intervento punta a utilizzare una cifra pari a 222,9 miliardi di euro. A questi si aggiungono i fondi per la coesione territoriale e gli investimenti previsti dalla programmazione di bilancio 2021-26 per un totale di circa 310 miliardi.Nelle pieghe del piano nazionale per affrontare le conseguenze della pandemia, sono confermati gli otto miliardi per(rispetto alla dotazione precedente di circa 3 miliardi) con l’obiettivo di incrementare il livello di attrattività del Paese «attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici». Meno chiaro quanto spetti alla ristorazione che, come più volte ricordato da, Federazione italiana pubblici esercizi, rappresenta parte integrante dell’attrattività turistica dell’Italia, grazie a un contributo calcolato in 21 miliardi proveniente dalle spese dei turisti in questo particolare comparto.A cambiare, in quest’ultima versione, sono le risorse per(da 27,9 a 28,4 miliardi) e quelle per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività (da 45,8 a 46,1 miliardi). Non cambiano, invece, le somme per gli altri capitoli di spesa: la transizione ecologica si attesta a 68,9 miliardi mentre le infrastrutture potranno contare su 31,9 miliardi di euro. Stabili anche i fondi per l’inclusione e la coesione (21,2 miliardi di euro).Cifre ancora sulla carta, nonostante l’impegno a spendere circa 25 miliardi entro il 2021, e che rimangono appese all’esito del confronto fra le forze di maggioranza atteso alle 21.30 di martedì 12 gennaio. A quell’ora è stato convocato ilche dovrebbe mettere una fine (rimpasto o elezioni?) alle fibrillazioni del