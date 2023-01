Capitali della Cultura, Procida raddoppia gli incassi. Ora tocca a Bergamo e Brescia

Essere Capitale della cultura paga. Non è, infatti, solo e semplicemente un titolo, ma anche una grande opportunità di visibilità e di ritorno economico. A dimostralo Procida che nel suo anno da Capitale ha raddoppiato presenze e incassi (quasi 600mila gli sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell’isola) e che ha passato ufficialmente il testimone a Bergamo e Brescia durante la cerimonia che si è tenuta nel Palazzo Reale di Napoli, in piazza del Plebiscito. Città che, colpite pesantemente durante la prima ondata del Covid e assunte a simbolo della pandemia, ora hanno la possibilità di rinascere, da tutti i punti di vista e mostrarsi in tutta la loro ricchezza (culturale, artistica, enogastronomica e storica), spesso conosciuta.

Giorgio Gori, Dino Ambrosino e Emilio Del Bono



Bergamo e Brescia raccolgono il testimone

Bergamo e Brescia sono dunque pronte per entrare nel loro anno di grazia, così come lo è stato pe Procida. «Viviamo l’emozione dell’attesa, quella della viglia – ha detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo - Ci felicitiamo con Procida per quello che è stata capace di fare, per l’isola e non solo. Noi stessi abbiamo cercato di interpretare la designazione di Bergamo Brescia 2023, nata dai mesi difficili vissuti dalle nostre città, come un segno di speranza per i nostri concittadini, lavorando insieme a un’esperienza unica, due città, due territori insieme, una sfida complessa e appassionante. Abbiamo condiviso l’idea di un territorio che si mette in movimento e che scommette sulla cultura come fattore di crescita e di comunità».



«Noi - ha spiegato Emilio Del Bono, sindaco di Brescia - abbiamo immaginato che due città laboriose e conosciute per il loro dinamismo industriale venissero riconosciute come enciclopedie urbane, con i loro 3mila anni di storia e un grande patrimonio culturale e artistico. Abbiamo voluto sperimentare anche la cultura come cura, di fronte alla perdita di 45mila persone morte in Lombardia per via del Covid. La cultura è stata elemento di rassicurazione, ma anche la cura è figlia di una civiltà, della cultura di pensare agli altri, come è avvenuto nel periodo della pandemia. E in questo l’Italia è unita. Ci sono i monumenti, certo, ma i monumenti da soli non son utili se non sono utilizzati, fruiti, nella nostra vita collettiva».



A Procida raddoppiati presenze e incassi

Cultura, in generale, che, come dicevamo, ha acceso l’interesse su Procida, portando visitatori e indotto non solo sull’isola ma in tutta l’area metropolitana, e che ora farà lo stesso su Bergamo e Brescia. «Un record storico di presenze a Procida - ha detto il sindaco di Procida, Dino Ambrosino - Prima di quest’anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, il doppio rispetto ai 250mila turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta anche una crescita dell’economia isolana. Consegno l’emozione di questo straordinario riconoscimento, ma anche l’emozione dei miei concittadini, che spero si trasferisca a bergamaschi e bresciani nel vivere il loro anno della cultura».

Il momento del passaggio di testimone



Per Bergamo e Brescia l’anno della rinascita

Anno che per Bergamo e Brescia coincide, appunto, con quello della rinascita: «Parliamo delle due province che sono state maggiormente colpite dalla prima ondata della pandemia – afferma il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – dunque diventare capitale della cultura tutte e due insieme, città che sono importanti da un punto di vista imprenditoriale ma che hanno anche cose eccellentissime da un punto di vista culturale e artistico, significa sottolineare la rinascita, rinascere attraverso la cultura».