Capitale della Cultura Bergamo e Brescia, boom per l'inaugurazione

Si avvicina l'inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, programmata per sabato 21 gennaio alle ore 14:30, ed aumentano le prenotazioni che, oggi, hanno sfondato la soglia delle 5mila richieste - la redazione di Italia a Tavola sarà presente in un evento del 1 febbraio (qui maggiori informazioni). Come affermato dagli organizzatori dell'evento, sono oltre 3000 i partecipanti che assisteranno allo spettacolo orobico in piazza Vittorio Veneto e Piazzale Marconi e più di 2000 hanno già espresso la propria volontà a sfilare lungo le vie della città, su quattro diversi percorsi, verso il punto di raccolta di Porta Nuova (qui il portale per effettuare la registrazione, da protagonista, ossia facendo parte di uno dei quattro cortei e sfilando per le vie della città, o da spettatore, assistendo a tutte le iniziative a partire dalle ore 16).

Bergamo, Capitale della Cultura con Brescia

Il percorso iniziale

Tutti i cittadini saranno invitati a raccogliersi a partire dalle 14.30 in quattro diversi punti della città. Il campo della Fara, il Parco Ermanno Olmi alla Malpensata, Largo Barozzi e Piazza Sant'Anna: saranno questi i punti di raccolta e di partenza di quattro distinti cortei che punteranno - colorati di azzurro, blu, rosso e giallo, i colori del logo della Capitale – verso Largo Porta Nuova. i quattro cortei coloreranno la città dei colori della Capitale, incontrandosi e mescolandosi, simbolicamente, in piazza Vittorio Veneto. Alla testa di ogni corteo 50 musicisti provenienti da bande musicali del territorio e 150 ballerini delle scuole di danza della città, che animeranno le parate e giunti a destinazione, daranno vita rispettivamente all’esecuzione dell’inno nazionale e a un flashmob.

La mappa del percorso

Tra spettacoli e dj set

Una volta raggiunto il grande palco di piazza Vittorio Veneto, intorno alle ore 17, inizierà lo spettacolo con la regia e la conduzione di Francesco Micheli, direttore artistico della lirica della Fondazione Donizetti. Ne saranno i protagonisti i cittadini stessi, in una poetica rappresentazione dell’evoluzione identitaria culturale della città. La performance durerà circa 50 minuti, ma la festa continuerà poco dopo: rotta, infatti, verso piazzale Marconi, dove gli artisti di Groupe F chiuderanno la cerimonia d’apertura con spettacoli di teatro, musica, acrobati, video proiezioni e fuochi d’artificio. Alla fine della performance, intorno alle ore 20, il palco di piazza Vittorio Veneto farà da postazione ai dj della festa post inaugurazione, con il centro piacentiniano a fare da grande discoteca a cielo aperto fino a tarda sera.