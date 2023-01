Il vino è cultura: Ascovilo racconta le "capitali" Bergamo e Brescia

I 13 consorzi dei vini lombardi aderenti ad Ascovilo puntano nel 2023 su Brescia- Bergamo Capitale Italiana della Cultura. Il nuovo anno sarà infatti caratterizzato sui territori della Leonessa e della Dea, da 2 degustazioni in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier, 8 “restaurant weeks” in sinergia con Grana Padano e 2 spettacoli teatrali.

Bergamo e Brescia Capitali della cultura 2023



Gli appuntamenti in calendario a Bergamo e Brescia

Si parte il 1° febbraio al Castello Malvezzi di Brescia con un seminario formativo guidato dal nostro direttore Alberto Lupini seguito da una cena didattica dedicata alle eccellenze dei vini lombardi in abbinamento con i menu locali dove l’ingrediente protagonista è il Grana Padano. Il 26 febbraio, domenica, a Brescia si terrà un singolare open day, storico appuntamento di Ais Brescia che nel 2023 è interamente dedicato alle denominazioni di origine protetta delle province di Brescia e Bergamo. Analogo appuntamento si terrà in autunno a Bergamo a cura della delegazione Ais di Bergamo, volto a sancire il gemellaggio fra le due province.



Del tutto originale è la proposta di due eventi di spettacolo in collaborazione con Francesco Quarna e Maurizio Rossato, protagonisti della programmazione di Radio Deejay, nonché Laura Donadoni, giornalista e wine educator: Si parte a Brescia in giugno al Museo Diocesano e si replica a Bergamo.



Gli eventi in Italia

Intenso è il programma in Italia per il 2023: si inizia a gennaio con “Wine in Venice”, vetrina internazionale per la sostenibilità vitivinicola , in aprile Ascovilo tornerà ad essere protagonista di Vinitaly al PalaExpo con la Lounge di ospitalità e didattica con Grana Padano, così come in maggio è programmata la presenza congiunta a Tutto Food a Milano. In giugno i consorzi di Ascovilo torneranno a Vinoforum a Roma e da luglio saranno a Milano dove ripartirà la programmazione di Identità golose nell’ambito del progetto “Milano Cortina 2026” che faranno da prologo per la “Milano wine week“ di ottobre e il “Merano wine festival” di novembre.



Appuntamenti in Germania

Non solo. Continua nel 2023 la promozione delle denominazioni Dop e Igp in Germania in collaborazione con Grana Padano: in marzo la fiera di Pro Wein a Dusseldorf con i seminari formativi in collaborazione con Vinum e a seguire 10 cene didattiche in collaborazione con Gambero Rosso in apertura di altrettante Restaurant Weeks dedicate al mercato tedesco.

Giovanna Prandini



Il vino e cultura

«Un cartellone di eventi e manifestazioni importanti in un anno che vedrà Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura - ha sottolineato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo - Le due città e le realtà vitivinicole hanno radici comuni, il nostro compito è fare emergere le espressioni originali e inaspettate, espressione di patrimoni culturali di straordinaria rilevanza su cui costruire gli appuntamenti annuali. Cultura è testimoniare la tradizione di lavoro, di solidarietà, di innovazione enogastronomica in un territorio dalla bellezza inaspettata, tutto da scoprire. Abbiamo studiato una piattaforma di eventi e iniziative di forte attrattività, che porta i territorio in una posizione di riferimento sulla mappa della cultura europea. Una grande occasione per incentivare il sistema Lombardia».