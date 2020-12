Nel presepe entra la pizza A Napoli un Natale gustoso

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 18:51

N

Un presepe di pizza

Artigiani presepiali e pizzaioli insieme per il presepe di pizza

In omaggio al riconoscimento Unesco

Diego Armando Maradona





A San Gregorio Armeno, Maradona Day il 10 maggio

Le Prugne della California

apoli si rispecchia nel suo, ed il Vesuvio, sempre diligentemente pronti i vulcanologi a ricordarcelo, non è un vulcano spento; è solo dormiente, è sleeping, come suole dirsi in gergo.Ne consegue che anche in tragica stagione, quel cuore pulsante del ventre di, il centro del suo centro storico, l’area dei, al più, nel non poter vivere gioiose folle di, si porta in situazione dormiente, ma mai potrebbe completamente spegnersi.Ed è quanto sta accadendo proprio in questi giorni nel dedalo di vicoli prospicienti la. Stamane è stato installato il, realizzata dagli artigiani presepiali, magistralmente coadiuvati dai maestri pizzaiuoli. L'opera del grande Presepe di Pizza ha una base circolare e misura tre metri di diametro per due metri di altezza. Il rivestimento inper pizze, l'oggettistica e le figure presepiali sono stati realizzati dall'. I pastori della natività invece sono in terracotta, rivestiti con stoffe pregiate e sono stati realizzati dalla “Bottega di Arte Presepiale Iasevoli".Questa installazione avviene nel terzo anniversario del riconoscimentoper l'arte del pizzaiuolo napoletano. E difatti fu proprio il 7 dicembre 2017 che l' arte del pizzaiuolo napoletano fu iscritta nel registro del patrimonio immateriale dell'umanità.Spronante ed accorata la riflessione di, ideatore dell’iniziativa, presidente di Apn (Associazione Pizzaioli Napoletani): «Abbiamo realizzato un'inedita e straordinaria, perché riteniamo indispensabile valorizzare insieme pizza e presepe che rappresentano due dellepiù antiche della nostra città e che caratterizzano al meglio l'essere napoletani e la nostra identità. Siamo in un periodo difficile ma non poteva mancare la celebrazione del terzo anniversario del riconoscimento Unesco per cui abbiamo lottato tanto».Di tenore analogo il commento di, presidente dell'Associazione I Sedili di Napoli onlus: «Abbiamo vinto questa sfida ambiziosa ed affascinante che vede per la prima volta insieme i maestri dell'Arte Presepiale e quelli dell'Arte dei Pizzaiuoli. Oggi con l'installazione nella Basilica di Santa Chiara, abbiamo degnamenteil terzo anniversario del riconoscimento Unesco dell'Arte dei Pizzaiuoli Napoletani e contestualmente abbiamo lanciato un messaggio di speranza e di rinascita in una fase di pandemia che ancora non vede il suo termine».Ma il Natale acontempla anche la presenza di scomparso lo scorso 25 novembre . A commemorare il Pibe de Oro, qui amatissimo e ogni Natale effigiato nelle statuine presepiali il fratello Hugo che abita a Napoli. Ne è sortita una bella e lodevole: il 10 maggio a San Gregorio Armeno, ci sarà il Maradona Day. «Non eravamo in vena di fare inaugurazioni - ci dicemembro dell'associazione delle botteghe di San Gregorio Armeno - ma la morte di Diego ci ha colpito, non potevamo non dedicare a lui San Gregorio Armeno. Ogni anno, il 10 maggio qui faremo il Maradona Day con i familiari di Diego». Dopo l'intitolazione delloe della stazione Mostra della Cumana, quindi, per il Pibe de Oro un'altra dimostrazione d'affetto da parte di Napoli. E sarà Natale anche quest’anno, magari dormiente ma mai e poi mai spento.