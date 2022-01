Peste suina: Toti annuncia l'abbattimento dei maiali d'allevamento liguri

Non si placa l'emergenza legata all'epidemia di peste suina tra Liguria e Piemonte. Nei giorni scorsi era arrivato lo stop alla caccia, ma anche a trekking, mountain bike, raccolta funghi e pesca in 114 Comuni di confine tra le due Regioni e in seguito l'annuncio della costituzione di una task force per contrastare la diffusione della malattia. Oggi, martedì 18 gennaio 2022, durante il Consiglio regionale il presidente ligure Giovanni Toti è tornato di nuovo sul tema.

Abbattimenti e ristori per i Comuni liguri colpiti dalla peste suina

«La carne suina ovviamente non è un mercato dominante in Liguria, come è noto non vi sono infatti allevamenti intensivi - ha evidenziato Toti - Vi è solo un allevamento domestico, che almeno nelle aree di contenimento certamente andrà abbattuto e indennizzato». In giornata potrebbe nel frattempo arrivare una nuova conta dei capi colpiti nelle due Regioni coinvolte. L'obiettivo delle istituzioni è evitare che il virus passi dagli animali selvatici agli allevamenti suinicoli. In quel caso il danno alla filiera sarebbe di proporzioni inimmaginabili. Basti pensare, per esempio, che la Cina nel 2017 ha dovuto abbattere 300 milioni di capi sul suo territorio.

Una malattia non trasmissibile all'uomo

«Occorre chiarire che la peste suina non è una malattia trasmissibile all'uomo, non incide sull'uomo né dal punto di vista dell'infezione né tantomeno dal punto di vista alimentare - ha aggiunto il presidente - Le carcasse contagiate vanno distrutte per non far circolare un virus che ha una resistenza temporale e una stabilità ambientale molto potente». A confermarlo è stato anche il Comandante dei Carabinieri forestali di Stazzano Nadia Brero.