L’Oltrepò Pavese dopo la pandemia si visita grazie a una nuova app

guarda avanti, oltre la, valorizzando le peculiarità del territorio attraverso la rete. Arriva l’app “OltrepoPavese”, ideale supporto 2.0 per ilche raccoglie tutti i riferimenti per degustare e scoprire lee i punti di interesse storici e culturali dell’Oltrepò Pavese.Nell’ambito di “Vite e Vino: cultura ed esperienza”, l’app è una delle azioni del progetto di valorizzazione del Distretto Enoagroalimentare Pavese voluto da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Pavia in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese , il Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese e il Consorzio Club Buttafuoco Storico.L’obiettivo del progetto diè di innescare e consolidare una dinamica virtuosa capace dil’fortemente toccato dalla crisi legata all’emergenza Covid-19, sostenendo lecon una serie di strumenti innovativi per permettergli di fronteggiare le difficoltà e restare competitive in un mercato dominato da grandi concorrenti. Le diverse fasi del progetto consentono ai vari protagonisti della filiera di ridefinire il proprio riposizionamento e la propria catena di valore, sia dal lato qualitativo del prodotto e servizio offerto, sia dal lato dell’inserimento in flussi più ampi.Così sono nati nuovi input di marketing territoriale capaci di dare uno slancio inedito all’economia e una coesione maggiore all’identità dell’Oltrepò Pavese con la campagna. «Lanel 2020 è stata ottima, in Oltrepò come in tutta la Lombardia, sia per qualità che per quantità. Ora servonoper affrontare il momento generale di difficoltà, promuovere i nostri vini e farli conoscere a un pubblico sempre più ampio, mettendoli in relazione con i prodotti gastronomici del territorio e le bellezze paesaggistiche che questa terra sa offrire - ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi- Ilpost Covid sarà molto di prossimità e di carattere naturalistico: l'Oltrepò deve necessariamente mettere in campo una serie di azioni per intercettare flussi di turisti sempre più consapevoli e alla ricerca di esperienze sensoriali».Un’operazione di valorizzazione turistica che vede in prima linea anche. «Anche a nome del Presidente di Unioncamere Lombardia,, confermo la piena soddisfazione per questa nuova tappa del progetto di valorizzazione della filiera del vino – ha dichiarato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Pavia, Giovanni Merlino - è importante continuare a lavorare per acquisire piena consapevolezza delle nostre grandi potenzialità e per essere pronti con tutti gli strumenti che aiutino a far conoscere i nostri prodotti e il nostro territorio per quando finalmente ci lasceremo alle spalle l’emergenza in corso. La collaborazione con Regione Lombardia e con gli operatori economici locali si è rivelata fondamentale per rendere possibile il risultato ottenuto dalle diverse azioni del progetto tra cui la realizzazione, appunto della applicazione che oggi si va a presentare».Entriamo nel dettaglio dell’app. Prima di tutto sono oltre 400 lefruibili nell’applicazione “OltrepoPavese”. L’app rappresenta una vera e propriadell’Oltrepò Pavese, capace di intercettare, informare ed incuriosire turisti e appassionati, food&wine lovers, famiglie e gruppi di amici.Facilissima da usare e già rodata, è dedicata a chi desidera organizzare unafuori porta, undi relax o unain Oltrepò. Negli scorsi mesi sono stati individuati e recensiti nei 55 comuni dell’Oltrepò Paveseper offrire una panoramica il più varia possibile dell’offerta turistica in provincia di Pavia.Oltre 400dicompleti di indirizzo, coordinate Gps, sito web, telefono e mail da scoprire. L’applicazione “OltrepoPavese” è stata ideata da Gal Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e implementata dal Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese. È disponibile per iOS e Android e ospita 141 strutture ricettive, 71 punti di ristoro, 37 negozi tipici e 153 aziende vitivinicole con spaccio aziendale.Nell’ambito del progetto sono stati censiti 15. Tante idee diverse dedicate a famiglie, amici, appassionati e turisti: sono 15 i percorsi destinati a mettere in luce particolarità, specialità, panorami e storia del territorio. Da quello dedicato al Buttafuoco, al Riesling o il Metodo Classico, oppure al Salame di Varzi o ai castelli e borghi più belli. Per tutti e 15 l’utente troverà indicazioni sul punto di partenza e di arrivo, riferimenti per il pernottamento, per pranzi e cene ma anche consigli su come muoversi, se a, in, ino inoltre a un itinerario dedicato agli amanti dell’equitazione.