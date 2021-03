Consorzio Vini Oltrepò Pavese: Gilda Fugazza riconfermata presidente

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 10:52

ella serata di lunedì 7 marzo è arrivata la riconferma dial vertice del. Una decisione presa all’unanimità dall’assemblea “allargata”, per la prima volta rispetto al passato si sono espressi 21 consiglieri «Il tempo del vino – spiega la riconfermata presidente Fugazza - non è mai abbastanza però il tempo bisogna farlo fruttare e il lavoro di questi mesi è stato una lotta contro il tempo, una lotta vinta visto i risultati. Il risultato è il lavoro fatto e da fare».La riunione dei vertici del Consorzio ha confermato le previsioni iniziali dando la fiducia all’imprenditrice agricola e titolare della tenuta Mondonico di San Damiano al Colle. Già presidente dal maggio 2020 quanto era subentrata da. Insieme a Gilda Fugazza (eletta nel gruppo dei vinificatori) sono stati nominati tre vicepresidenti: sonodella storica cantina Conte Vistarino di Rocca de Giorgi;dell’azienda agricola Le Mollie (entrambi per la categoria viticoltori) edella casa vinicola Losito & Guarini per la categoria imbottigliatori.Le prime parole della neoeletta Fugazza sono chiare sulla strada da intraprendere: «C’è molto ancora e il nostro vino non ha tempo da perdere. Perché è lui, il vino, prima di tutto a non perdere tempo e lo sappiamo bene. Stagione dopo stagione. Il tempo dovrà diventare un alleato non un nemico e questo è il mio augurio per una lunga strada insieme a questo Cda e ai vicepresidenti».Sul riconfermato corso del Consorzio si è anche espresso, a margine del consiglio, l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia. «Si completa il percorso di riorganizzazione della governance dell’Oltrepò del vino, che in un momento generale di difficoltà, ha saputo ritrovare compattezza - spiega l’assessore regionale Rolfi - Ora il Consorzio ha una voce ancora più autorevole e plurale per dare rappresentatività a quello che di fatto è il primodella. Buon lavoro alla presidente, ai vicepresidenti e a tutto il Cda. La Regione Lombardia sarà sempre a disposizione per un lavoro congiunto a livello istituzionale. Ildell’intero, anche in ottica post Covid, passa necessariamente dalla valorizzazione dei grandi vini a denominazione prodotti».Il Consiglio d’Amministrazione è composto dai viticoltori Andrea Barbieri, Camillo Dal Verme, Federico Defilippi, Alessio Gaiaschi, Ottavia Giorgi Vistarino, Paolo Verdi, Sara Zambianchi. La categoria vinificatori è rappresentata da Stefano Dacarro, Gilda Fugazza, Andrea Giorgi, Marco Maggi, Mattia Nevelli, Valeria Radici Odero, Francesca Seralvo. Della categoria imbottigliatori fanno parte Luca Bellani, Quirico Decordi, Giovanna Fugazza, Renato Guarini, Massimo Ornaghi, Pier Paolo Vanzini, Valeria Vercesi, ha eletto all’unanimità alla presidenza Gilda Fugazza e alla vicepresidenza Ottavia Vistarino, Andrea Barbieri e Renato Guarini.