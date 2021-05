Portale Turistico Oltrepò Pavese: con il Giro d’Italia diventa rosa

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 18:14

Stimolare interesse per il territorio

La pagina Itinerario in Rosa nel Portale dedicato al Giro d'Italia

n occasione delper dare il benvenuto al Giro anche sul web. Ma oltre al colore il Portale fornisce tantissime informazioni utili per scoprire i 40 km che dividono i corridori da quando entreranno in Oltrepò Pavese, prima di giungere all'arrivo di Stradella.È possibile infatti trovare l'che descrive nel dettaglio la strada che percorreranno e dove vengono indicati i punti di interesse culturale, ambientalistico e le soste enogastronomiche dov'è possibile aspettare il passaggio del Giro d'Italia consumando pranzi e merende con i prodotti tipici locali.«Colorando di rosa il Portale Oltrepò Pavese – spiega, anima dl Portale – non cerchiamo solo di veicolare l'attenzione sul Giro d'Italia in Oltrepò, ma vorremmo che si alzi la curiosità, l'interesse, l'attenzione verso il territorio per una più veloce ripresa dopo i lunghi periodi di lockdown».abbinando la passione per il ciclismo, per lo sport al territorio che si presta a essere scoperto in bicicletta e in e-bike. Le informazioni si completano con la segnalazione di “” l'evento itinerante organizzato dal Comitato eventi sportivi Oltrepò, creato per l'occasione dall'ex ciclista professionista Emanuele Bombini e dalla figlia Elisa che, in collaborazione con i Comuni di transito e del, ha realizzato un cartellone di eventi itinerante nei giorni antecedenti l'arrivo del Giro d'Italia a Stradella Per informazioni: www.oltrepopavese.com