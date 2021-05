Aspettando il Giro d’Italia in Oltrepò tra vini e prodotti tipici

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 13:16

Il Giro d’Italia arriva a Stradella il 27 maggio

Diverse masterclass con il Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese

Obiettivo: l’avvio della stagione enoturistica

Strumento per raccontare il territorio

Risotti e vini al truck hospitality

Il programma delle masterclass ad inviti

Giovedì 20/05 Zenevredo - Metodo Classico

Venerdì 21/05 Montu’ - Pinot Nero Vinificato Rosso

Sabato 22/05 Broni - Barbera

Domenica 23/05 Cigognola - Cruase’

Lunedì 24/05 Canneto Pavese - Buttafuoco

Martedì 25/05 Castana - Bonarda

Mercoledì 26/05 Montescano - Riesling (si anticipa alle ore 16)

Il programma nel dettaglio delle giornate

Ore 10:00 | 10:30 welcome wine del Consorzio Tutela Vini OP

Ore 11:00 Partenza e-bike tour (con bici a pedalata assistita)

Ore 13:30 degustazione dei risotti dell'Oltrepò Pavese a cura della Scuola Alberghiera Santa Chiara

Ore 15:00 diretta TV della tappa del giorno presso Truck

Ore 17:30 masterclass di vini a Denominazione. Le degustazioni saranno accompagnate da un assaggio diana Padano Dop

a e propone unanell’ambito di “Oltrepò in Giro”. Sette Comuni non solo hanno colorato di rosa i loro principali monumenti, ma ospiteranno un tour di appuntamenti di ampio respiro organizzato dal Comitato di Tappa del Giro d’Italia che arriva a Stradella il 27 maggio Nella settimana precedente l’arrivo della tappa,(masterclass) dei prodotti eccellenza enologica del territorio. Si tratta di una selezione di vini in degustazione proposti giorno per giorno, comune per comune (quelli attraversati dalla Corsa Rosa), a seconda della tipologia abbinata al luogo degli eventi, sulle colline vitate dell’Oltrepò Pavese, storica zona vitivinicola che rappresenta il 60% della produzione del vino lombardo e la terza area mondiale produttiva di Pinot nero.Le masterclass (eventi degustazione a invito in collaborazione con Grana Padano), sono sette e sono abbinate così: Zenevredo (Giovedì 20 – Metodo Classico), Montù Beccaria (Venerdì 21 – Pinot nero vinificato in rosso), Broni (Sabato 22 – Barbera), Cigognola (Domenica 23 – Cruasé), Canneto Pavese (Lunedì 24 – Buttafuoco), Castana (Martedì 25 – Bonarda), Montescano (Mercoledì 26 – Riesling).«L’iniziativa - spiega il direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese,- è, promuove un contatto diretto con e sul territorio per approfondire la conoscenza e la cultura enogastronomica di questa terra all’incrocio con 4 regioni, che si sta rilanciando anche attraverso il turismo di prossimità ed esperenziale».Leper diventare polo di attrazione turistica regionale e nazionale. In attesa della ripresa degli eventi internazionali di promozione del mondo del vino. L’offerta vitivinicola delle cantine dell’Oltrepò Pavese diventa uno strumento per raccontarne il territorio e la sua identità, parlando a un vasto pubblico anche quello che si collegherà (194 Paesi e 22 network televisivi) sul finale della 18ma tappa del Giro d’Italia 2021.«In un periodo in cui, a causa delle restrizioni pandemiche, sono mancate le principali fiere di settore è importante creare nuove occasioni di incontro con gli operatori e nuove forme di coinvolgimento per dialogare con un pubblico diverso e sempre più ampio», ha detto Veronese.In ogni Comune toccato dall’itinerario della Corsa Rosa che diventa percorso fisso per le proposte di attività cicloturistiche e sportive,allestito in tempo reale, accessoriato e personalizzato inserito in un’area villaggio, detta Press Hospitality, per l’accoglienza degli ospiti e dei visitatori, l’area è inserita nei pressi di uno spazio commerciale dedicato alle aziende agricole consorziate, per l’esposizione dei propri prodotti e la promozione del brand. Al truck hospitalityQuesta iniziativa è aperta al pubblico e permetterà di conoscere le etichette delle cantine coinvolte, abbinate a prodotti tipici della gastronomia locale. Le masterclass, invece, dedicate agli operatori del mondo vinicolo, a cui si accede esclusivamente su invito, saranno dei momenti importanti di confronto delle eccellenze del territorio.Nei pressi del truck verrà allestita, altresì, un’area giochi per l’intrattenimento dei visitatori più piccini e un’area video in cui verranno trasmesse le dirette tv del Giro d’Italia.Per info e per consultare nel dettaglio gli eventi si può visitare il sito www.oltrepoingiro.it