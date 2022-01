I numeri della maratona della pizza: in 700mila sui social

Il giro del mondo in 24 ore, organizzato per celebrare uno dei comfort food della cucina italiana, scattato lunedì 17 gennaio a mezzanotte, con le masterclass di ventidue maestri pizzaioli sparsi in tutto il mondo ha sbancato la Rete.

Pizza day da sinistra: il consigliere direttivo Paolo Surace, il Presidente AVPN Antonio Pace e il pizzaiolo Enzo Esposito

Il Pizza day ha conquistato i social

È stato, come nelle premesse della vigilia, un giro del mondo in 24 ore. Il Vera Pizza Day, format ideato e organizzato dall’Associazione Verace Pizza Napoletana) ha confermato la sua natura globale e ha conquistato, per il secondo anno di seguito, l’attenzione dei tanti appassionati di pizza sparsi in tutti i continenti. La maratona che ha caratterizzato il giorno di Sant’Antuono, in quella che è diventata a tutti gli effetti la giornata dedicata alla pizza e ai pizzaioli napoletani, ha registrato numeri importanti.

«Numeri che riempiono di soddisfazione»

A partire dall’accensione del fuoco di Sant’Antonio di fronte alla sede Avpn e proseguendo per le 22 Masterclass in ben 15 Paesi e in 12 lingue differenti, il Vera Pizza Day ha bissato il successo della prima edizione con oltre 700mila appassionati di tutto il mondo a seguire l’evento sulla pagina Facebook di Avpn. E con l’account Instagram dell’associazione che, nell’ultima settimana, ha sfiorato i 4 milioni di persone raggiunte.

«Sono numeri che ci riempiono di soddisfazione ma anche di legittimo orgoglio – ha commentato il Presidente Avpn, Antonio Pace al termine della non-stop - Confermano la validità del nostro format. Numeri che, già nella marcia di avvicinamento all’evento, testimoniavano dell’attenzione e dell’interesse che l’iniziativa riscuote. A partire dalle campagne messe in campo per creare attenzione e che hanno coinvolto Italia, Stati Uniti, Turchia, Polonia, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Le Reunion, Corea del Sud, Brasile, Australia, Dubai e Russia per un totale di circa 6 milioni di persone raggiunte».

«Un grande successo di pubblico»

«Un grande successo di pubblico che, abbinato alla qualità tecnica delle masterclass, attesta che il disciplinare, scritto dai nostri fondatori, non solo è vivo, ma è diventato oggi una lingua universale - ha commentato il consigliere direttivo Paolo Surace - nel ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al perfetto funzionamento di una macchina organizzativa assai complessa e che ha richiesto un lavoro di squadra formidabile e il cui risultato è un premio per noi tutti».





Premiati tre maestri pizzaioli d’eccezione

Il Vera Pizza Day ha inoltre offerto l’occasione per consegnare i Sant’Antuono Awards, riconoscimento a cura di Avpn e Fondazione Univerde) che per il 2022 sono andati a Erik Rien (France Pizza), Bill Oakley (Pizza Today), Georges Schnyder (Prazeres Da Mesa) e Donato Troiano (Gusto H24).

Riconoscimenti anche a locali storici

Molto attesa anche la consegna delle prime 6 tabelle che certificano la Vera Pizza Fritta e che sono andate a locali storici come: Antica Friggitoria Masardona, Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo, Isabella De Cham Pizza Fritta, Pizza Fritta Famiglia Surace da più di 100 anni, Pizzeria De’ Figliole e Starita Materdei.