A MasterChef non si giudicano più solo i piatti? Il caso Silvia Zummo

Dall’analista al parrucchiere, il passo è breve? No, se stiamo parlando di cucina. Di nuovo nel mirino c’è MasterChef 12 e i commenti dei tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Dopo Francesco Girardi (34 anni, fotografo trentino residente a Cesena) che aveva detto ai giudici: «E voi ricordatevi, ogni tanto, che avete davanti non solo degli aspiranti chef ma anche delle persone», la tirata di orecchie arriva ora da Silvia Zummo, (imprenditrice 56enne casertana residente a Roma), eliminata nella settima puntata, che era stata definita da Barbieri «sporca e spettinata». Nella puntata Silvia aveva incassato il colpo, ma ora a giochi chiusi, non ci sta e dalle sue pagine replica a Barbieri che la sua è stata una «grave caduta di stile» e che «ai giudici non tutto è consentito». Perché certo è televisione, intrattenimento, ma… fino a un certo punto. E, come dicevamo, in un certo senso bisogna evitare che la televisione mostri e, in qualche modo, “sdogani” comportamenti che nel dietro le quinte della cucina succedono spesso.

Silvia Zummo



Cosa è successo

Ma vediamo cosa è successo. Durante la puntata, allo Skill Test con Jeremy Chan, due stelle Michelin a Londra Silvia ha portato un pasticcio di fegato. Barbieri dopo averle detto di averla sognata la sera precedente le dice: «Mi sembra di vedere una Silvia 2. Di solito sei molto chic, adesso sembra che abbia fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me. Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio».



Lei spaesata incassa e ride, ma poi ribatte: «Pensavo di aver fatto un buon lavoro sul piatto, se invece mi si viene a parlare di eleganza, di classe.... allora la prossima volta faccio il compitino».



La tirata di orecchie a Barbieri

E poi dalle sue pagine social aggiunge: «L’avventura è finita, esco serena anche se forse non completamente soddisfatta. Ringrazio innanzitutto l’organizzazione che consente la realizzazione del programma, c’è tanto lavoro dietro le quinte, con me tutti sono sempre stati gentili, disponibili e bravi! Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c’è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po’ meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura. Auguro di cuore a quelli che sono ancora in gioco di continuare il loro percorso nel migliore dei modi, vi assicuro sono tutti bravi ragazzi. Ringrazio gli chef, hanno davvero una grandissima competenza, con loro mi sono divertita e ho imparato molte cose. Una tiratina di orecchie a chef Bruno Barbieri perché ai giudici non tutto può essere consentito; i commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più».



Perché se certo in cucina la pulizia e il rigore sono necessari, forse c’è anche modo e modo di dire le cose. E a MasterChef, al di là dell’intrattenimento, è uno show di cucina e non di moda e bellezza.