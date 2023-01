Masterchef apre il 20223 con la contestazione dei giudici

Quasi un colpo di scena, e uno sprazzo di umanità, nella prima puntata 2023 di Masterchef Italia 12: tre concorrenti hanno dovuto dire addio alla gara: Francesco Girardi, Letizia Borri e Rachele Rossi. Il tutto con la novità della Mystery Box nera, lo Skill Test svoltosi con un quarti giudice straordinario per la serata, Davide Scabin, e con una puntata carica di tensione che si è cpnclusa con la polemica del concorrente, escluso, Francesco Girardi, che ha attaccato i giudici dicendo: «ricordatevi che siano persone». Un commento che più di tante frasi sintetizza il livello forse sopra le righe dell’autoreferenzialità dei cuochi-giudici, ma che anche indica come il programma punti forse a cambiare modalità, visto che in passato altre espressioni del genere erano state sempre cancellate dalle registrazioni. Forse un segnale che per gli star chef sta cambiando qualcosa nel gradimento del pubblico. Vedremo...e speriamo, visto che la realtà delle cucine non è certo quella che vogliono fare apparire Cannavacciulo, Barbieri e Locatelli.

A Masterchef si apre la polemica. Francesco Giradi (esluso):«siamo persone...

La peggiore performance dell'anno

Il quarto episodio di questa dodicesima edizione dello show Sky Original si era aperto come avevamo anticipato con la novità della Black Mistery Box, contenente sali e pepi, che si è rivelata fatale per gli aspiranti chef. A detta di Giorgio Locatelli si è trattato «della peggior performance dell’anno» e, oltre ad aver mietuto diverse vittime (Letizia, Giuseppe e Rachele spediti al Pressure Test), ha scatenato il primo battibecco della serata. Protagonisti proprio Letizia e lo chef Antonino Cannavacciuolo, che ha definito il piatto della concorrente – pollo e funghi saltati al pepe del Sichuan e sale delle Ande su riso croccante con pak-choi – «cibo d’ospedale». «Questo piatto mi ha ricordato di quando mi hanno operato di appendicite», ha detto il neo tre stelle Michelin. Critiche non recepite dalla cuoca amatoriale che ha giustamente difeso il suo lavoro dicendo semplicemente: «A me piace», il suo commento. Perplesso il tristellato Cannavacciuolo, ha allargato le braccia e ha chiesto aiuto ai suoi colleghi che, come da copione, non lo hanno certo contraddetto… Non sia mai!

Scabin commissario speciale per la puntata

Davide Scabin, che nelle vesti di «commissario speciale», ha valutato (insieme ai giudici) i concorrenti alle prese con lo Skill Test, una prova su su tre piatti della tradizione italiana: gnocchi con il pesto alla genovese, spaghetti alla chitarra con le polpette e milanesa a la napolitana. E sono stati gli spaghetti a mietere vittime e scatenare polemiche. Una concorrente, Silvia, non si era accorta di avere i fornelli spenti e senza un piatto Barbieri l’ha reguardita malamente: «In tanti anni di MasterChef è la prima volta che mi succede dovresti andartene a casa, ti va bene che dopo c’è un’altra prova».

Io sentendo queste parole e guardando le loro facce perplesse e senza parole ho GODUTO#MasterChefIt pic.twitter.com/0QDNP9NOGO — AMICI NEWS (@amicii_news) January 5, 2023



Un richiamo ad evitare troppa autorefenzialità

Per l’ultimo test, la cotoletta coperta di sugo, mozzarella e prosciutto, ha però permesso a Silvia di salvarsi, ma ha invece condannato Francesco Girardi. e Letizia Borri. Ed è qui che Francesco, saputo dell’eliminazione, ha detto a Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli: «Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone». Cannavacciuolo, per replicare, ha scelto di rivolgersi ai concorrenti ancora in gara: «Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno». Eliminata anche Letizia visto che la sua milanesa non è piaciuta a Barbieri.