CEI Food, il futuro del fuori casa. Gestione ordini su misura

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 10:30

C

Delivery e asporto su misura

Menu digitale diversificato

Collegamento al software di cassa

Scheda prodotto personalizzata

immagine in HD;

descrizione approfondita con suggerimenti e abbinamenti;

aggiunta nota per il singolo prodotto;

aggiunta ingredienti.

Link personalizzato

Pagamenti contactless

Preselezione coperti per le ordinazioni al tavolo

Sollecito piatti per le ordinazioni al tavolo

numero tavolo;

nome cliente;

orario sollecito.

Pop-up con regolamento e/o offerte

è l’app facile e intuitiva che consente alle attività di avere una, di esseresu una mappa interattiva, di gestire glie i servizi di, di crearee molto altro. Non è solo una app, ma un vero e proprioper l’attività, in grado di semplificare, pianificare e velocizzare il lavoro. Diversi sono i punti di forza della gestione delle ordinazioni firmata CEI Food. Gestisci in autonomia i tuoi ordini senza dover dipendere da piattaforme che ti richiedono costi spropositati.rendi visibile il menu che vuoi, stabilisci i prezzi di consegna, organizza gli ordini secondo le tue necessità, visualizza i clienti che ti inviano l’ordine, aumenta la tua visibilità.tutto rimane facile, basta scorrere l’app, guardare i prodotti ed eventuali promozioni, e in pochi minuti l’ordine è effettuato. Quello che cambia è il tuo guadagno, che non subisce il peso delle commissioni sugli ordini.secondo categorie, aggiungiai piatti, includi la possibilità di aggiungere ingredienti e inserire note specifiche per i tuoi piatti, come e quando vuoi. Inoltre, potrebbe sembrare una cosa banale, ma spesso è utilei piatti che proponi ai clienti seduti al locale non sempre possono essere gli stessi utilizzati per il menu dedicato all’e al, sia per una questione organizzativa che per garantire un’adeguata qualità dei piatti. Con CEI Food puoi diversificare i menu per le due tipologie di servizio.Con CEI Food collegato alla cassa diventa tutto ancora più semplice! Puoidiversi da proporre ai clienti. Dalla gestione dei menu sulla cassa si possono selezionare i prodotti da mostrare, che vengono memorizzati e inviati nell’immediato sull’app. I piatti mostrati si possono, anche durante l’orario di apertura, così nel caso qualche prodotto finisse si può deselezionare rendendolo non visibile e quindi non ordinabile dall’app, così daPer ogni piatto o prodotto puoi creare una, per dare ancora più enfasi ai tuoi prodotti. Ecco cosa puoinella scheda prodotto:Nella scheda prodotto dettagliata verràandando a scegliere gli ingredienti disponibili.Ogni attività ha uncondivisibile dal ristoratore sui suoi social e le sue chat. L’app CEI Food dà così due grandi opportunità al ristoratore: indispensabile per le attività che vogliono, infatti le operazioni sono tutte visibili dalla home dell’app, ordinate secondo la geolocalizzazione del cliente, e ogni persona può scoprire nuovi locali nei dintorni; oppure per attività che preferiscono che i propri clienti non visualizzino le altre, così cliccando sul link si vedrà solo quel singolo esercizio. E ovviamente è utile per chi vuolePer garantire velocità e maggiore sicurezza anche se i clienti ordinano da casa, per asporto e per delivery è possibile, passando attraverso la piattaforma di pagamento, far effettuaredirettamente dall’app, avendo una chiara distinzione sia sulla cassa che nella stampa degli ordini già pagati e degli ordini ancora da pagare.Grazie allaviene chiesto in automatico, nelle ordinazioni effettuate, quante persone sono sedute al tavolo. Questa funzione fa sì che non debba essere né il cameriere a selezionare i coperti del tavolo né il cliente a dover ricercare dove aggiungere i coperti.Per ogni ordinazione effettuata al tavolo può essere, nel caso in cui ci sia stato un ritardo o una dimenticanza dalla cucina. L’ordine viene inviato subito in cassa con identificazione di:Oltre che in cassa vienesulla stampante prescelta, chiaro e preciso, con le stesse indicazioni, più il piatto o i piatti sollecitati.È possibile inserire schede informative o promozionali in ogni Tab di ordinazione, ordini al tavolo, delivery e take-away . Cattura l’attenzione dei clienti con offerte o inserisci il tuo regolamento nella sezione ordini al tavolo.Per informazioni: www.ceisystems.it