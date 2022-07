Una “grande famiglia” cresciuta attraverso 300 numeri

Il numero 300 è tradizionalmente legato all’idea di amicizia e di come gli amici ci possono spingere ad essere responsabili e fare cose migliori nell’interesse di tutti. E leggendo gli innumerevoli pensieri e commenti ricevuti in occasione del traguardo delle 300 copertine della rivista Italia a Tavola, sembrerebbe che questo risultato lo abbiamo centrato. Tutta la nostra squadra, fin dal primo numero (sono ormai 36 anni che ci occupiamo di accoglienza e turismo), si è posta l’obiettivo di “servire” tutto il mondo della ristorazione e dell’ospitalità per garantire aggiornamenti e informazioni utili ad aziende e professionisti. E i numeri sembrano darci ragione.

In piena autonomia abbiamo sempre cercato di fare un’informazione attenta all’attualità e capace di rafforzare un comparto che ha tante anime, facendole dialogare e garantendo approfondimenti per tutti. Il fare squadra è sempre stata la nostra parola d’ordine e così abbiamo dato spazio ai cuochi come ai ristoratori, ai pasticceri, ai pizzaioli, agli albergatori, ai barman, al personale di sala, ai sommelier, ai maître, ai tecnologi alimentari o ai produttori, allargando numero dopo numero le nostre attenzioni e la nostra diffusione. Il tutto mantenendo la nostra impostazione di testata B2B.

Innovazione tecnologica al servizio dell’informazione costante

E per fare questo, negli anni abbiamo utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dall’innovazione tecnologica. Italia a Tavola è diventata così anche il primo quotidiano online di enogastronomia, si sono via via aggiunti i video, le newsletter, fino a quelle quotidiane su WhatsApp, per permettere a tutti di scegliere la propria modalità per aggiornarsi.

Il lancio di una nuova testata di turismo e benessere

Il mensile è sempre rimasto però il cuore della nostra realtà editoriale ed è quello a cui siamo rimasti fedeli anche nei momenti difficili che, come tutti, abbiamo attraversato. Sapere di avere un forte legame con i nostri lettori ci ha però permesso di rafforzarci ogni volta. Ed anche oggi vogliamo pensare ai prossimi 300 numeri e alle nuove integrazioni da fare per essere sempre più competitivi ed “utili” ai lettori. L’anno scorso, per segnare l’uscita dalla fase più dura della pandemia, abbiamo attivato una testata B2C dedicata al turismo enogastronomico e del benessere (Check-In) e su questa strada vogliamo rafforzare il network per rappresentare in modo sempre più completo il meglio del mondo dell’Horeca cercando di coinvolgere sempre più anche i consumatori.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi

E un grazie, doveroso, va a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e hanno collaborato con noi. Ci sono aziende che ci seguono da oltre trent’anni e sono cresciute insieme a noi. Senza i nostri partner non saremmo andati lontano e, soprattutto, non avremmo potuto creare questa famiglia che oggi ci unisce tutti: professionisti, produttori e giornalisti.

* * *

Moltissime le congratulazioni e attestazioni di stima che abbiamo ricevuto per la pubblicazione del numero 300 di Italia a Tavola. Le abbiamo riportate sulle pagine del mensile oltre che sul nostro quotidiano online:

LEGGI QUI TUTTI GLI AUGURI CHE ABBIAMO RICEVUTO

Tutti i messaggi saranno inoltre pubblicati, uno al giorno, sulla homepage di www.italiaatavola.net all'interno di un apposito box.